Иран сделал громкое заявление о действиях США и пригрозил последствиями

Флаг Ирана.

Любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране обречены на провал.

Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, сообщает CNN.

«Любая попытка ввести морскую блокаду противоречит международному праву и интересам стран региона, а также глобальному миру и стабильности и обречена на провал», — сказал он.

По словам Пезешкиана, этот водный путь является символом сопротивления великой иранской нации.

В свою очередь, старший военный советник Верховного лидера Ирана Мохсен Резаи также пригрозил принять меры, если Штаты в дальнейшем продолжат свою морскую блокаду.

«Если блокада будет продолжаться, Иран ответит», — сказал Резаи.

Отметим, что американский президент Дональд Трамп рассматривает продолжение блокады как лучший способ вынудить Иран вернуться за стол переговоров. В то же время Иран фактически закрыл критически важный водный путь — Ормузский пролив. Это повлекло шок на мировых энергетических рынках, внутри страны растет безработица, а национальная валюта падает.

Война в Иране — последние новости

Трамп отклонил предложение Ирана сначала открыть Ормузский пролив, а затем приступить к ядерным переговорам и отказался заключить соглашение с Тегераном. По его словам, США будут продолжать блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на условия Вашингтона об отказе от ядерного оружия.

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что Белый дом осторожно оценил новое предложение Ирана. Чиновник подчеркнул, что ключевым условием для любых договоренностей остается полное недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

Между тем, глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что гордится войной в Иране, которую он назвал «экзистенциальной борьбой за безопасность американского народа». По его словам, критики этой операции в Конгрессе — это «величайшие противники, с которым мы сталкиваемся сейчас».

