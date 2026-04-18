Иран сделал новое заявление об Ормузском проливе: как отреагировал Трамп

Иран будет сохранять контроль над Ормузским проливом до полного завершения войны.

Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана, которое цитирует Clash Raport.

Иранские власти будут требовать от судов, которые намерены пройти проливом, предоставлять полную информацию и получать разрешение.

«Любые попытки нарушения или блокировки будут рассматриваться как нарушение прекращения огня», — говорится в заявлении.

При этом Иран угрожает прекратить даже ограниченный проход судов через Ормузский пролив, если США продолжат «враждебные морские действия».

Высший совет нацбезопасности Ирана также заявил, что Соединенные Штаты были разгромлены на поле боя и сами начали требовать прекращения огня и переговоров.

«Противник выдвинул новые чрезмерные требования, но Иран четко дал понять, что не отступит от своих позиций. Были представлены новые предложения, и Иран до сих пор рассматривает их без ответа», — говорится в заявлении.

Как отреагировал Трамп

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут «очень хорошо».

Повторное закрытие Ормузского пролива американский президент назвал шантажом.

«Они хотели снова закрыть пролив, как они делали годами. Они не могут нас шантажировать», — заявил Трамп, не объяснив, как будут действовать США при таких обстоятельствах.

Напомним, в субботу, 18 апреля, иранские военные заявили, что восстановили «строгий контроль» над Ормузским проливом. Это произошло лишь через день после объявления водного пути «полностью открытым».

17 апреля Иран объявил о полностью открытом проходе через Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи назвал причиной принятого решения соглашение о прекращении огня в Ливане.

Президент США Дональд Трамп приветствовал такое решение Ирана и поблагодарил за открытие пролива, который почему-то назвал Иранским.