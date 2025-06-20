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Иран сделал заявление о переговорах: готов ли Тегеран к прекращению огня
Тегеран не готов ни к каким переговорам с какой-либо стороной на фоне израильских атак.
Иран отказывается от переговоров на фоне ударов Израиля.
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Clash Report.
Арагчи заявил, что Тегеран не готов ни к каким переговорам с какой-либо стороной в условиях продолжающихся израильских атак. По его словам, Соединенные Штаты неоднократно обращались с просьбой начать диалог, однако Иран ответил, что переговоры возможны только после прекращения израильских ударов.
«Некоторые страны призвали меня вернуться в дипломатию. Но мы уже были в процессе дипломатии, когда по нам нанесли удар. Какая может быть дипломатия в таких условиях? — подчеркнул Арагчи.
Позиция Израиля
В ответ министр обороны Израиля Израиль Кац заявил, что не остановится и будет атаковать объекты и производящих ядерное оружие, чтобы сорвать программу Тегерана.
«Мы продолжаем атаковать объекты и ученых, чтобы сорвать ядерную программу Ирана», — сказал он.
Израиль неоднократно подчеркивал, что считает иранскую ядерную программу прямой угрозой своей безопасности, и действует в рамках защиты национальных интересов.
Напомним, что Иран не сядет за стол переговоров из-за действий Израиля, а также то, что вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке является признаком «слабости и неспособности» Израиля, заявлял ранее и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.