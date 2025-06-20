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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Иран сделал заявление о переговорах: готов ли Тегеран к прекращению огня

Тегеран не готов ни к каким переговорам с какой-либо стороной на фоне израильских атак.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Иран сделал заявление о переговорах: готов ли Тегеран к прекращению огня

Иран не сядет за стол переговоров из-за действий Израиля

Иран отказывается от переговоров на фоне ударов Израиля.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Clash Report.

Арагчи заявил, что Тегеран не готов ни к каким переговорам с какой-либо стороной в условиях продолжающихся израильских атак. По его словам, Соединенные Штаты неоднократно обращались с просьбой начать диалог, однако Иран ответил, что переговоры возможны только после прекращения израильских ударов.

«Некоторые страны призвали меня вернуться в дипломатию. Но мы уже были в процессе дипломатии, когда по нам нанесли удар. Какая может быть дипломатия в таких условиях? — подчеркнул Арагчи.

Позиция Израиля

В ответ министр обороны Израиля Израиль Кац заявил, что не остановится и будет атаковать объекты и производящих ядерное оружие, чтобы сорвать программу Тегерана.

«Мы продолжаем атаковать объекты и ученых, чтобы сорвать ядерную программу Ирана», — сказал он.

Израиль неоднократно подчеркивал, что считает иранскую ядерную программу прямой угрозой своей безопасности, и действует в рамках защиты национальных интересов.

Напомним, что Иран не сядет за стол переговоров из-за действий Израиля, а также то, что вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке является признаком «слабости и неспособности» Израиля, заявлял ранее и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

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