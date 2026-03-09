Иран сделал заявление об атаке БпЛА на аэропорт в Азербайджане

Флаг Ирана. / © Reuters

Иран отрицает свою причастность к атаке беспилотника на аэропорт в городе Нахичеван в Азербайджане.

Об этом сообщило информационное агентство «Азертадж».

Медиа отмечает, что об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Отмечается, что разговор инициировала иранская сторона.

«Инцидент с авиаударом по Нахчиване не имеет никакого отношения к Ирану … Событие будет расследоваться», — заявил Пезешкиан.

В то же время Алиев отметил важность тщательного расследования инцидента. Заметим, что после инцидента президент Азербайджана заявлял, что Иран совершил теракт против, но Баку не будет участвовать в операции против Тегерана.

«Азербайджанская сторона должна получить объяснения от иранских чиновников, должны быть извинения, а совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности», — подчеркивал Алиев.

Атака БпЛА на Азербайджан

Днем 5 марта иранский дрон атаковал аэропорт города Нахичевань в Азербайджане. Один БпЛА попал в здание терминала аэропорта. Другой — упал возле здания школы в деревне Шекерабад. Были ранены двое гражданских.

После «прилета» беспилотника в Азербайджане была объявлена мобилизация №1. В стране, непосредственно граничащей с Ираном, начался призыв резервистов, а воинские части разворачиваются на боевые позиции или в заранее определенные районы.

Командование выдало срочный приказ об усилении обороны на более чем 700-километровой границе. В частности, по усилению ПВО.