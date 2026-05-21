Иран сломал планы США и Израиля: как скоро Тегеран возобновит производство оружия

Иран может возобновить производство оружия уже за полгода / © Associated Press

Военная машина Ирана пострадала от американо-израильских ударов значительно меньше, чем рассчитывали в Вашингтоне и Иерусалиме. И пока политики угрожают новыми бомбардировками, Тегеран использует шестинедельную остановку огня для стремительного восстановления своих сил.

Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники в американской разведке.

По словам собеседников издания, иранцы уже возобновили часть производства беспилотников, что категорически противоречит официальной браваде Пентагона.

Провал прогнозов и китайский след

Темпы обновления военно-промышленной базы Ирана стали неприятным сюрпризом для Запада. Как заявил один из американских чиновников, "иранцы превысили все сроки восстановления, которые прогнозировала разведка". По самому худшему для США сценарию, Тегеран сможет полностью восстановить свой ударный потенциал беспилотников уже через шесть месяцев.

Эта оперативность объясняется двумя ключевыми факторами. Во-первых, удары США и Израиля просто не нанесли того ущерба, на который рассчитывали планировщики операции. Во-вторых, Иран продолжает получать критически важную поддержку России и Китая.

В частности, несмотря на продолжающуюся американскую блокаду, Пекин продолжал поставлять Ирану компоненты, необходимые для создания ракет. Этот факт на прошлой неделе публично признал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, хотя спикер МИД Китая Го Цзякунь прогнозированно назвал эти обвинения «не основанными на фактах».

Генералы против разведчиков: кто лжет

Статья подсвечивает серьезный раскол между тем, что американское командование заявляет публично, и разведка докладывает закрытыми каналами.

Лишь во вторник командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер во время слушаний в Конгрессе оптимистично убеждал политиков, что операция «Epic Fury» уничтожила 90% иранской оборонной промышленности, из-за чего Иран «не сможет восстановиться годами».

Однако разведка называет эти заявления фикцией. Источники отмечают, что реальные сроки восстановления иранского ВПК измеряются месяцами, а не годами. Более того, значительная часть иранских арсеналов вообще осталась неприкосновенной:

Около двух третей иранских ракетных установок пережили удары (часть из них была просто зарыта под землю и сейчас откапывается во время перемирия).

Сохранено примерно 50% общего потенциала беспилотников – это тысячи единиц готового оружия.

Почти полностью уцелели противокорабельные крылатые ракеты береговой обороны, что позволяет Ирану и дальше угрожать судоходству в Ормузском проливе.

Следовательно, угрозы Дональда Трампа о готовности возобновить бомбардировки сталкиваются с суровой реальностью: Иран не придется отстраивать с нуля. Его военная инфраструктура оказалась гораздо более устойчивой, чем пытаются изобразить американские военные чиновники, отмечает издание.

Напомним, в Иране предупредили, что в случае возобновления бомбежек со стороны США или Израиля война может выйти за пределы Ближнего Востока . В КСИР отметили, что мир до сих пор не видел «всех возможностей исламской революции».

