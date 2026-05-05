Иран снова атаковал ОАЭ: популярные курорты остаются без авиасообщения

Аэропорт в ОАЭ. / © Associated Press

Реклама

Объединенные Арабские Эмираты частично закрыли свое воздушное пространство. Накануне, впервые с начала режима прекращения огня, Иран запустил ракеты и беспилотники в направлении страны.

Об этом сообщают CNN и Bloomberg.

Согласно официальному сообщению NOTAM, власти Эмиратов ввели частичный запрет на полеты, который будет действовать минимум неделю — до 11 мая. Отмечается, что самолеты могут использовать только определенные маршруты, а для рейсов в страну введены специальные меры регулирования потоков.

Реклама

Ситуация кардинально изменилась по сравнению с прошлой неделей, когда управление гражданской авиации отчитывалось о полном снятии ограничений и возвращении в штатный режим работы.

На основании данных сервиса Flightradar24 видно, что возникли значительные задержки в расписании международных аэропортов. Десятки самолетов, следовавших в Дубай и соседние эмираты, вынуждены кружить в зонах ожидания за пределами государственной границы. Кроме того, часть судов совершила вынужденную посадку в Маскате в Омане.

Напомним, днем 4 мая ОАЭ снова оказались под ракетным ударом из Ирана. В Абу-Даби заявили, что их средства противовоздушной обороны сбили 19 ракет и беспилотников. Перехват целей происходил в разных регионах страны.

Заметим, вчерашняя атака стала первой через несколько недель — с начала прекращения огня 7 апреля. Тогда президент США Дональд Трамп сообщил, что боевые действия с Ираном, начатые 28 февраля, временно прекратились.

Реклама

Дата публикации 17:45, 28.04.26 Количество просмотров 43 ОПЕК и ОПЕК+ после 60 лет членства остается без ОАЭ! Что это значит для мира?

Новости партнеров