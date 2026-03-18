- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 176
- Время на прочтение
- 2 мин
Иран снова атаковал посольство США в Багдаде
Вблизи посольства США в Багдаде раздались взрывы — Иран продолжает дроново-ракетные атаки на американские объекты.
В ночь на 18 марта вблизи посольства США в столице Ирака Багдаде снова прогремели взрывы .
По данным местных сил безопасности, как сообщает CNN , атака включала использование дронов и ракет и привела к повреждениям вблизи дипломатической миссии, расположенной в так называемой «зеленой зоне».
Часть ракет сбили
Сообщается, что, по меньшей мере, две ракеты, направленные на посольство, были перехвачены силами противовоздушной обороны.
В то же время, информация о возможных жертвах пока не поступала.
Атаки продолжаются не первый день
Это уже вторая ночь подряд, когда американские объекты в Багдаде подвергаются атакам.
По данным СМИ, удары по объектам, связанным с США, продолжаются с тех пор, как США и Израиль начали военную кампанию против Ирана.
Часть персонала эвакуировали
Ранее американское посольство в Багдаде приказало неосновному персоналу покинуть территорию из-за угрозы безопасности.
Серия атак на посольство США в Багдаде свидетельствует о дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и росте рисков для американских объектов в регионе.
Ранее Иран атаковал международный аэропорт Дубая беспилотниками. Инцидент коснулся одного из топливных баков. Вспыхнул пожар, однако о пострадавших не сообщалось. Атака привела к временной приостановке рейсов. Заметим, что это уже третий случай атаки на аэродром.
Сообщалось об атаке на банки США в Дубае и Манаме (Бахрейн). Целями стали офисы, связанные с американским банком Citigroup.