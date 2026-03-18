Иран снова атаковал посольство США в Багдаде

Флаг США / © Associated Press

В ночь на 18 марта вблизи посольства США в столице Ирака Багдаде снова прогремели взрывы .

По данным местных сил безопасности, как сообщает CNN , атака включала использование дронов и ракет и привела к повреждениям вблизи дипломатической миссии, расположенной в так называемой «зеленой зоне».

Часть ракет сбили

Сообщается, что, по меньшей мере, две ракеты, направленные на посольство, были перехвачены силами противовоздушной обороны.

В то же время, информация о возможных жертвах пока не поступала.

Атаки продолжаются не первый день

Это уже вторая ночь подряд, когда американские объекты в Багдаде подвергаются атакам.

По данным СМИ, удары по объектам, связанным с США, продолжаются с тех пор, как США и Израиль начали военную кампанию против Ирана.

Часть персонала эвакуировали

Ранее американское посольство в Багдаде приказало неосновному персоналу покинуть территорию из-за угрозы безопасности.

Серия атак на посольство США в Багдаде свидетельствует о дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и росте рисков для американских объектов в регионе.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Ранее Иран атаковал международный аэропорт Дубая беспилотниками. Инцидент коснулся одного из топливных баков. Вспыхнул пожар, однако о пострадавших не сообщалось. Атака привела к временной приостановке рейсов. Заметим, что это уже третий случай атаки на аэродром.

Сообщалось об атаке на банки США в Дубае и Манаме (Бахрейн). Целями стали офисы, связанные с американским банком Citigroup.