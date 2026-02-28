Иран снова выключил Интернет по всей стране: население боится кровавых расправ

Дым поднимается над горизонтом после взрыва в Тегеране, Иран, суббота, 28 февраля 2026 года. / © Associated Press

Иран переживает почти полное отключение Интернета, а национальное подключение к Сети составляет 4% от обычного уровня.

Об этом пишут эксперты по мониторингу интернета из NetBlocks.

«Данные сети показывают, что Иран сейчас находится в состоянии почти полного отключения интернета, а уровень подключения по стране составляет 4% или обычный уровень», — говорится в сообщении.

Эксперты добавили, что отключения произошли после нападения США и Израиля на Иран и «соответствуют мерам, предпринимаемым во время прошлогодней войны с Израилем».

Курдская журналистка из Ирана Ажин Хоссейни в комментарии «Суспильному» объяснила, зачем режим аятолл блокирует Интернет.

«Тактику, используемую режимом неоднократно, чтобы предотвратить мобилизацию общественности и скрыть полный масштаб убытков», — пояснила она.

По ее словам, реакция иранского общества отличается от официальной риторики.

«Вопреки официальной пропаганде, значительная часть иранского общества — истощенная репрессиями и бедностью — воспринимает эти атаки не как нападение на „Иран“, а как удар по репрессивной машине режима», — отметила журналистка.

Ситуация в Иране

Напомним, что в январе этого года правительство Ирана заблокировало Интернет и развернуло значительные силы полиции и войска, пытаясь подавить массовые протесты. По данным правозащитных организаций, за 16 дней антиправительственных общенациональных протестов там могли погибнуть тысячи или даже десятки тысяч человек.

Свидетельства очевидцев рисуют картину невероятного насилия, в котором мирный протест превратился в охоту за демонстрантами — их жестоко пытали, насиловали, а затем убивали.

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Эти удары представляют собой общую операцию Израиля и США.

В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Да, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. А в жилом районе Абу-Даби упали обломки ракеты. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.