Иран снова закрыл Ормузский пролив из-за нарушения перемирия: подробности

Ормузский пролив / © Associated Press

Реклама

Иран объявил, что свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив снова запрещен после массированных ударов Израиля по Ливану. Иранские власти обвинили США в нарушении соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полуофициальное иранское информационное агентство Fars.

В сообщении этого информационного агентства, которое тесно связано с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), отметили, что утром в среду, 8 апреля, после того, как «Трамп принял условия Ирана и было заключено соглашение о прекращении огня», два нефтяных танкера смогли безопасно пройти через Ормузский пролив с разрешения Ирана.

Реклама

Между тем спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил о «нарушении» США соглашения о прекращении огня, в которое, по его словам, было включено и прекращение ударов по Ливану. Зато в среду Израиль продолжил атаковать территорию этой страны, где действует иранская прокси-группировка «Хезболла».

Он также утверждал, что «беспилотник-нарушитель» проник в воздушное пространство Ирана и был уничтожен иранскими военными над центральной провинцией Фарс.

Как сообщает ВВС со ссылкой на судоходную брокерскую компанию SSY, суда в Персидском заливе получили предупреждение от ВМС Ирана о том, что в случае попытки пройти через Ормузский пролив без разрешения, они «будут преследоваться и уничтожаться».

По информации издания, 8 апреля только три сухогруза — «NJ Earth», «Daytona Beach» и «Hai Long 1» — прошли по проливу с момента объявления о двухнедельном прекращении огня.

Реклама

До начала конфликта 28 февраля проливом ежедневно проходило в среднем 138 кораблей.

Пролив стал центральным пунктом войны между США и Израилем с Ираном после того, как Тегеран фактически перекрыл один из важнейших судоходных путей мира, через который транспортируется около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа.

Напомним, Израиль в среду, 8 апреля, нанес массированный удар по Ливану. ЦАХАЛ заявил о крупнейшей атаке и 100 целей за 10 минут. Удары были нанесены по командным центрам и военным объектам «Хезболлы» в Бейруте, Бекаа и южном Ливане.

В этот же день войска США и Израиля якобы обстреляли иранский нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Иран ответил ударами по целям в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.

Реклама

Ранее премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху согласился на предложенное Трампом двухнедельное перемирие с Ираном, но только при условии открытия Ормузского пролива и прекращения атак в регионе. В то же время Израиль не распространяет это перемирие на Ливан и оставляет за собой право продолжать боевые действия на этом направлении.