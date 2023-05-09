Иран собирается перекинуть производство БПЛА в Беларусь: в Воздушных силах рассказали, что об этом известно

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что Иран может перебросить в Беларусь либо собственное производство дронов, либо только скручивание уже готовых деталей.

Власти Ирана, вероятно, хотят перекинуть производство беспилотников в Беларусь во избежание санкций и давления от других государств.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.

По его словам, Россия может и самостоятельно производить дроны, например "Ланцет". Хотя они не очень мощные, но все же "донимают украинскую ПВО и войска Сил обороны на передней линии".

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"Сделать планер, двигатель, пропеллер, боевую часть – не проблема, другой вопрос – это технологическое оборудование, которое заложено в Shahed, но там есть блок gps-навигации, блок управления и это Россия выработать сама не может. Собственно по этим товарам – двойного назначения и высокотехнологичной продукцией — не помешал бы контроль санкций для того, чтобы помешать им получать такую продукцию", — подчеркнул Игнат.

Он добавил, что Россия, вероятно, таки производит собственные ракеты. Об этом свидетельствуют обломки "свежих" ракет, которые уже находили в Украине.

"Среди обломков ракет находили маркировку недавнего производства — и осень, и зима. Надеемся, что санкции не позволят им делать это быстро. И быстро это вряд ли удастся, потому что крылатая ракета — это высокотехнологичный продукт, который стоит миллионы долларов за единицу", — объяснил Игнат.

Напомним, ранее в Центр национального сопротивления также подтвердили информацию о том, что Россия рассматривает возможность построить производство беспилотников типа Shahed в Беларуси. Отмечалось, что "Гомельский радиозавод" уже посетила рабочая группа из Ирана, поездку которых организовали российская ФСБ и белорусская КГБ.

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