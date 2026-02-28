Центрифуги для обогащения урана

Иран выразил готовность отказаться от запасов обогащенного урана и допустить международных инспекторов к проверке своих ядерных объектов.

Об этом министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди заявил в интервью CBS.

Его заявление прозвучало на фоне того, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану. Перед отлетом в Техас в пятницу американский лидер сказал журналистам, что еще не принял окончательного решения по применению силы против Тегерана и подверг критике ход переговоров.

В то же время Аль-Бусаиди подчеркнул, что «мирное соглашение вполне достижимо».

По его словам, Иран согласился «никогда, ни при каких обстоятельствах не иметь ядерных материалов, из которых можно изготовить бомбу», которую он назвал «большим достижением».

Министр пояснил, что имеющиеся запасы обогащенного урана будут «переработаны до самого низкого возможного уровня» и «превращены в топливо». По его словам, этот процесс будет необратимым.

Также Иран готов предоставить инспекторам МАГАТЭ «полный доступ» к своим ядерным объектам для проверки выполнения договоренностей.

«Не будет никакого накопления, никакого хранения и будет полная проверка», — заявил Аль-Бусаиди.

Он добавил, что в случае заключения справедливого и устойчивого соглашения достаточно уверен, что даже американские инспекторы смогут получить доступ на определенном этапе процесса.

На вопрос, достаточно ли уже достигнутого прогресса для того, чтобы предотвратить возможные удары США по Ирану, министр ответил: «Надеюсь, что да». В то же время, он отметил, что сторонам «нужно немного больше времени», чтобы согласовать отдельные детали.

Ранее сообщалось, что 26 февраля в Женеве состоялись переговоры между представителями США и Ирана, однако заключить соглашение сторонам не удалось.

Мы ранее информировали, что старшие советники американского лидера Дональда Трампа хотят, чтобы Израиль первым нанес удары по Ирану, прежде чем нападение начнут Соединенные Штаты.