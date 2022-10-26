Иран совершил большую ошибку, предоставив дроны России — Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Иран совершил большую ошибку, поставляя в агрессорку России беспилотники, которыми Кремль активно обстреливает Украину.

Об этом она сказала после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, пишет Голос Америки.

По ее словам, Тегеран делает мир менее безопасным, когда снабжает Москву беспилотники собственного производства. "Я думаю, что Иран совершает большую ошибку. Прежде всего, мы имеем способность противостоять беспилотникам... Это опасная технология, и она должна быть остановлена", — подчеркнула Нэнси Пелоси.

Спикер говорит, что США пытаются заключить ядерное соглашение с Ираном, "чтобы сделать мир более безопасным, а теперь они помогают России".

К слову, Пелоси является поклонницей предоставления военной и гуманитарной помощи Украине после вторжения России.

Иранские дроны в России

Россия получила 1700 дронов иранского производства "Shahed-136". Впрочем, Москва заказала новые партии, передают в разведке. Впрочем, Тегеран поставки не впервые отрицает. Собственно, и Кремль тоже.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не доверяет Тегерану. По его словам, причина не только сотрудничество с агрессорской Россией, но и ситуация с самолетом МАУ, который "случайно" сбила иранская ракета в 2020-м.

В свою очередь, СМИ сообщают, что Израиль 21 октября нанес ракетный удар по месту, где собирали иранские беспилотники. Кроме того, в Сирии на территории аэропорта Димас хранились иранские боеприпасы и оружие.

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