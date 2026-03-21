Иран ударил баллистикой по Израилю: под угрозой ядерный объект (видео)

Атака на Израиль / © ClashReport

Иранская ракета поразила город Димона на юге Израиля. Там расположен главный ядерный объект страны, который считается ключевым элементом ее оборонной инфраструктуры.

Об этом пишет Clash Report.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали не менее 20 человек.

Что известно о ядерном объекте в Димоне

Димона известна тем, что в ней расположен ядерный центр Израиля. По оценкам именно там производится плутоний для незадекларированной программы ядерного оружия.

«Объект был построен в 1960-х с помощью Франции. Он является центральным элементом политики ядерной неоднозначности Израиля», — говорится в сообщении.

На фоне атаки сообщается, что израильские авиаудары могли быть ориентированы на иранский ядерный объект Натанз.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, 20 марта, в еврейском квартале Старого города Иерусалима, у главных святынь трех религий, упал обломок перехваченной иранской ракеты. Это произошло примерно в 400 метрах от мечети Аль-Акса, Стены Плача и Храма Гроба Господня.

До этого Иран атаковал баллистикой военную базу США и Британии, расположенную на острове Диего-Гарсия. Впрочем, они не добились цели. Одна из ракет вышла из строя во время полета, а другую перехватил американский военный корабль с помощью ракеты-перехватчика SM-3.