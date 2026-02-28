- Дата публикации
Иран ударил баллистикой по военной базе США в Бахрейне
Война на Ближнем Востоке набирает обороты. В воздухе и море задействованы масштабные ресурсы.
Иран совершил нападение на крупнейшую американскую военно-морскую базу в Бахрейне, расположенную в Персидском заливе.
Об этом сообщает Clash Report.
Военные Ирана выпустили баллистические ракеты. В Абу-Даби также слышны взрывы.
Напомним, 28 февраля Израиль нанес «превентивный» удар по целям в Иране, заявил министр обороны Исраэль Кац. Сразу после атак в стране объявили чрезвычайное положение из-за ожидаемого ответа Тегерана, а по всей территории прозвучали сирены воздушной тревоги.
По данным телеканала CNN, атака была тщательно скоординирована с Соединенными Штатами.
Власти Ирана официально объявили о полном закрытии своего воздушного пространства для всех гражданских самолетов. Это решение было принято немедленно после серии авиаударов по Тегерану и другим стратегическим объектам страны.
По данным сервисов мониторинга полетов, небо над страной сейчас полностью пустое.
По данным CNN, Израиль готовится к ударам по Ирану, которые продлятся несколько дней, и «даже больше, если потребуется». Американские военные также готовятся к многодневным ударам.