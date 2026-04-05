Иран ударил дронами по штаб-квартире нефтяного гиганта Кувейта.

Иран нанес удар дронами по штаб-квартире нефтяного гиганта Кувейта — Kuwait Petroleum Corporation
Об этом сообщает Вloomberg.
Пожар произошел в нефтеперерабатывающем комплексе на территории Кувейта в результате атаки нескольких боевых дронов.
В компании Kuwait Petroleum Corporation указали, что сведений о пострадавших во время налета БПЛА не поступало. Поврежденное здание, в котором также находится министерство нефти эмирата, эвакуировали, на месте происшествия работали пожарные.
Обстрел произошел после многочисленных недавних воздушных атак на нефтеперерабатывающие заводы Мина Аль-Ахмади и Мина Абдулла, а также неоднократные атаки на аэропорт Кувейта.
За несколько часов до нападения полуофициальное иранское информационное агентство Fars объявило обновленный «список целей» в странах Персидского залива, который включал в себя электрическую, водопроводную и паровую инфраструктуру, кроме нефтегазовых и химических активов, уже подвергшихся обстрелу.
Ранее бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что, начиная военную операцию против Ирана, администрация Трампа не до конца продумала ее последствия.
Недавно Трамп заявил, что в результате «массированного удара» по Тегерану погибли «многие» иранские военные руководители.
Также он пообещал Ирану «ад» через 48 часов. В свою очередь Иран ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, повторив его риторику про «ад», но уже в адрес Соединенных Штатов и Израиля.