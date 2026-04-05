ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
957
Время на прочтение
2 мин

Иран нанес удар по нефтяному сердцу Кувейта: БПЛА атаковали штаб-квартиру KPC и министерство нефти.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Иран ударил дронами по штаб-квартире нефтяного гиганта Кувейта.

© Википедия/Corvax

Иран нанес удар дронами по штаб-квартире нефтяного гиганта Кувейта — Kuwait Petroleum Corporation

Об этом сообщает Вloomberg.

Пожар произошел в нефтеперерабатывающем комплексе на территории Кувейта в результате атаки нескольких боевых дронов.

В компании Kuwait Petroleum Corporation указали, что сведений о пострадавших во время налета БПЛА не поступало. Поврежденное здание, в котором также находится министерство нефти эмирата, эвакуировали, на месте происшествия работали пожарные.

Обстрел произошел после многочисленных недавних воздушных атак на нефтеперерабатывающие заводы Мина Аль-Ахмади и Мина Абдулла, а также неоднократные атаки на аэропорт Кувейта.

За несколько часов до нападения полуофициальное иранское информационное агентство Fars объявило обновленный «список целей» в странах Персидского залива, который включал в себя электрическую, водопроводную и паровую инфраструктуру, кроме нефтегазовых и химических активов, уже подвергшихся обстрелу.

Ранее бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что, начиная военную операцию против Ирана, администрация Трампа не до конца продумала ее последствия.

Недавно Трамп заявил, что в результате «массированного удара» по Тегерану погибли «многие» иранские военные руководители.

Также он пообещал Ирану «ад» через 48 часов. В свою очередь Иран ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, повторив его риторику про «ад», но уже в адрес Соединенных Штатов и Израиля.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie