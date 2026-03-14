Иран ударил по международному аэропороту Кувейта: что известно

"Шахед"

Иран ударил беспилотниками по международному аэропорту Кувейта. Они попали в радарную систему аэродрома.

Об этом сообщил официальный представитель Главного управления гражданской авиации Кувейта Абдулла Аль-Раджи.

Он отметил, что человеческих жертв нет.

«Инцидент удалось урегулировать в соответствии с действующим с начала кризиса планом чрезвычайных действий в полной координации с компетентными органами страны. Главное управление гражданской авиации подчеркнуло свою приверженность всем необходимым мерам по обеспечению безопасности и защищенности гражданской авиации в Государстве Кувейта», — добавил Аль-Раджи.

Также он обратился с молитвой о защите государства, эмира, народа и правительства от любого ущерба.

Как мы писали ранее, Иран начал наносить удары ракетами и дронами по американским банкам в странах Персидского залива, в том числе по объектам США в ОАЭ. В частности, целями стали офисы, связанные с американским банком Citigroup, считающимся одним из важнейших игроков в мировой финансовой системе. Видео удара по офису Citibank в Дубае появилось в Сети. Данные об атаках беспилотников и ракет также зафиксированы в Манаме, Бахрейн.