ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
483
Время на прочтение
1 мин

Иран ударил по международному аэропороту Кувейта: что известно

Кувейт заявляет об аатке БпЛА со стороны Ирана.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Шахед"

Иран ударил беспилотниками по международному аэропорту Кувейта. Они попали в радарную систему аэродрома.

Об этом сообщил официальный представитель Главного управления гражданской авиации Кувейта Абдулла Аль-Раджи.

Он отметил, что человеческих жертв нет.

«Инцидент удалось урегулировать в соответствии с действующим с начала кризиса планом чрезвычайных действий в полной координации с компетентными органами страны. Главное управление гражданской авиации подчеркнуло свою приверженность всем необходимым мерам по обеспечению безопасности и защищенности гражданской авиации в Государстве Кувейта», — добавил Аль-Раджи.

Также он обратился с молитвой о защите государства, эмира, народа и правительства от любого ущерба.

Как мы писали ранее, Иран начал наносить удары ракетами и дронами по американским банкам в странах Персидского залива, в том числе по объектам США в ОАЭ. В частности, целями стали офисы, связанные с американским банком Citigroup, считающимся одним из важнейших игроков в мировой финансовой системе. Видео удара по офису Citibank в Дубае появилось в Сети. Данные об атаках беспилотников и ракет также зафиксированы в Манаме, Бахрейн.

Дата публикации
Количество просмотров
483
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie