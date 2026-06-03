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Иран ударил по международному аэропорту: есть погибшие, много раненых (фото)
Иран нанес ракетно-дроновый удар по международному аэропорту Кувейта. Из-за атаки работу аэропорта временно приостанавливали, рейсы перенаправляли в другие аэропорты, есть погибший и раненые.
Иран нанес ракетно-дроновый удар по международному аэропорту Кувейта. В результате атаки погиб один человек, 63 ранены, а работу аэродрома временно останавливали.
Об этом сообщает Reuters.
По данным авиационных властей Кувейта, удар нанес значительные разрушения в здании терминала. Также повреждены объекты критической инфраструктуры и дипломатических представительств.
После атаки власти временно приостановили работу аэропорта, а рейсы перенаправили в другие аэропорты. Впоследствии Kuwait Airways возобновила полеты из четвертого терминала. Повреждения, по предварительным данным, получил первый терминал, обслуживающий международные рейсы.
Reuters отмечает, что аэропорт только недавно вернулся к полноценной работе после предыдущих атак. За два дня до нового удара власти сообщали о завершении ремонтных работ и возобновлении функционирования первого терминала.
Накануне МИД Ирана осудил удары США и обвинил Вашингтон в атаках на иранский нефтяной танкер в Ормузском проливе и телекоммуникационную башню на острове Кешм.
Тегеран также возложил часть ответственности на Кувейт и Бахрейн. В Иране утверждают, что территория и инфраструктура этих стран якобы использовались для поддержки американских военных операций против Ирана.
В иранском МИДе заявили, что оставляют за собой «право на самооборону» и готовы отвечать на дальнейшие атаки.
Война вокруг Ирана снова обостряется: что известно
В последние дни ситуация вокруг Ирана снова резко обострилась. США заявили об ударах по иранским военным объектам после новых атак Тегерана на цели в Кувейте и Бахрейне.
По данным Центрального командования США, Иран запустил по меньшей мере пять ракет и несколько беспилотников в направлении Кувейта, Бахрейна и близлежащих акваторий. В Вашингтоне утверждают, что ракеты не достигли целей или были перехвачены силами ПВО США и союзников.
В ответ американские военные нанесли удар по объекту на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. По данным CENTCOM, целью была наземная станция управления дронами и другая военная инфраструктура, которая могла угрожать американским силам и гражданскому судоходству.
Иранские государственные медиа назвали свои атаки ответом на действия США. Вашингтон заявил, что его удары были самообороной, и обвинил Тегеран в нарушении договоренностей о прекращении огня.
Отдельно CENTCOM сообщило об инциденте с нефтяным танкером в Арабском заливе. По версии американских военных, судно не выполнило требования сил США и двигалось в направлении, которое нарушало ограничения по заходам в иранские порты. После этого шедший без груза танкер вывели из строя. Данных о пострадавших не было.