Иран ударил по объектам ОАЭ и Омана: детали

Столб дыма

Иран ударил беспилотником по нефтяному месторождению Фуджейра в ОАЭ. Также атакован порт в Омане.

Об этом сообщает Clash Report.

«Иранская атака только нанесла удар по нефтяному месторождению Фуджейра в ОАЭ», — говорится в сообщении.

Как известно, это один из крупнейших в мире центров хранения нефти и бункеровки, обеспечивающий экспорт нефти из Персидского залива. В порту вспыхнул и продолжается сильный пожар.

Также появилась информация, что иранский БПЛА поразил порт Салала в Омане. В Сети обнародовали кадры атаки. Примечательно, что это уже второй обстрел объекта — ранее его Иран атаковал его 1 марта.

Удар Ірану по порту в Омані

Война на Ближнем Востоке — что известно про удары Ирана

В воскресенье, 1 марта, иранский «Шахед» попал в ТЦ Шарджи. Также в Сети писали, что после атаки пылает небоскреб в Дубае. Очевидцы публиковали жуткие последствия атаки. Людей охватила паника.

Также известно, что 2 марта Иран, вероятно, нанес удар по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. По сообщениям, атакован объект компании Aramco в Растануре.

Очередной обстрел пришелся и на ОАЭ. Взрывы раздались в городе Рас-эль-Хайме.