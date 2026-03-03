- Дата публикации
Иран ударил по объектам ОАЭ и Омана: детали
Иранские дроны ударили по нефтяному месторождению ОАЭ и порту Омана.
Иран ударил беспилотником по нефтяному месторождению Фуджейра в ОАЭ. Также атакован порт в Омане.
Об этом сообщает Clash Report.
«Иранская атака только нанесла удар по нефтяному месторождению Фуджейра в ОАЭ», — говорится в сообщении.
Как известно, это один из крупнейших в мире центров хранения нефти и бункеровки, обеспечивающий экспорт нефти из Персидского залива. В порту вспыхнул и продолжается сильный пожар.
Также появилась информация, что иранский БПЛА поразил порт Салала в Омане. В Сети обнародовали кадры атаки. Примечательно, что это уже второй обстрел объекта — ранее его Иран атаковал его 1 марта.
Война на Ближнем Востоке — что известно про удары Ирана
В воскресенье, 1 марта, иранский «Шахед» попал в ТЦ Шарджи. Также в Сети писали, что после атаки пылает небоскреб в Дубае. Очевидцы публиковали жуткие последствия атаки. Людей охватила паника.
Также известно, что 2 марта Иран, вероятно, нанес удар по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. По сообщениям, атакован объект компании Aramco в Растануре.
Очередной обстрел пришелся и на ОАЭ. Взрывы раздались в городе Рас-эль-Хайме.