Иран ударил по объектам ЦРУ: в США проверяют возможное участие России

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Иран с начала войны на Ближнем Востоке неоднократно атаковал объекты Центрального разведывательного управления США в регионе Персидского залива с помощью беспилотников.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, следователи рассматривают версию, что Москва могла передать Тегерану данные о целях или современных технологиях, которые повысили эффективность иранских беспилотников.

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В то же время собеседники Reuters подчеркивают, что пока никаких окончательных выводов о возможном участии России не сделано.

«Окончательных выводов о возможном участии России в этих атаках пока нет», — сообщили источники, причастные к разведке США.

По данным агентства, в марте по меньшей мере два объекта ЦРУ подверглись атакам.

Один из них расположен на территории посольства США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), другой находится на востоке Ирака.

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Некоторые источники также сообщают о других ударах, однако подробности этих инцидентов не разглашаются.

Как отмечают западные чиновники, атака на американское посольство в Саудовской Аравии могла быть совершена модернизированными беспилотниками Shahed.

По их словам, эти дроны могли усовершенствовать при содействии России.

Один беспилотник повредил внешнюю часть дипломатического учреждения, другой залетел внутрь территории посольства и взорвался. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

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Reuters также сообщает, что Россия могла помочь Ирану повысить точность беспилотников Shahed-136, в частности, путем передачи системы спутниковой навигации Kometa-M.

По словам источников, Москва может быть готова и дальше поддерживать действия, направленные против американских операций на фоне попыток Вашингтона завершить войну в Иране.

Кроме того, в выходные Иран нанес ракетный удар по авиабазе США в Иордании, в результате чего погибли два американских военных.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп высказался о конфликте с Ираном, заявив, что Тегеран «очень скоро» будет готов к соглашению.

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Мы ранее информировали, что Йеменские хуситы заявили о начале блокады Саудовской Аравии и объявили всеобщую мобилизацию на подконтрольных территориях.

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