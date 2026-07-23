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Иран ударил по объектам ЦРУ: в США проверяют возможное участие России
Пока американская разведка проверяет, могла ли Россия способствовать этим ударам.
Иран с начала войны на Ближнем Востоке неоднократно атаковал объекты Центрального разведывательного управления США в регионе Персидского залива с помощью беспилотников.
Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, следователи рассматривают версию, что Москва могла передать Тегерану данные о целях или современных технологиях, которые повысили эффективность иранских беспилотников.
В то же время собеседники Reuters подчеркивают, что пока никаких окончательных выводов о возможном участии России не сделано.
«Окончательных выводов о возможном участии России в этих атаках пока нет», — сообщили источники, причастные к разведке США.
По данным агентства, в марте по меньшей мере два объекта ЦРУ подверглись атакам.
Один из них расположен на территории посольства США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), другой находится на востоке Ирака.
Некоторые источники также сообщают о других ударах, однако подробности этих инцидентов не разглашаются.
Как отмечают западные чиновники, атака на американское посольство в Саудовской Аравии могла быть совершена модернизированными беспилотниками Shahed.
По их словам, эти дроны могли усовершенствовать при содействии России.
Один беспилотник повредил внешнюю часть дипломатического учреждения, другой залетел внутрь территории посольства и взорвался. Информация о погибших или пострадавших не поступала.
Reuters также сообщает, что Россия могла помочь Ирану повысить точность беспилотников Shahed-136, в частности, путем передачи системы спутниковой навигации Kometa-M.
По словам источников, Москва может быть готова и дальше поддерживать действия, направленные против американских операций на фоне попыток Вашингтона завершить войну в Иране.
Кроме того, в выходные Иран нанес ракетный удар по авиабазе США в Иордании, в результате чего погибли два американских военных.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп высказался о конфликте с Ираном, заявив, что Тегеран «очень скоро» будет готов к соглашению.
Мы ранее информировали, что Йеменские хуситы заявили о начале блокады Саудовской Аравии и объявили всеобщую мобилизацию на подконтрольных территориях.