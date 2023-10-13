Иран угрожает Израилю: главный дипломат Тегерана встретился с лидером "Хезболлы"

Лидер военизированной организации "Хезболла" обсудил находящийся с визитом в Ливане министром иностранных дел Ирана "позиции, которые следует принять" на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на заявление этого вооруженного формирования.

Согласно заявлению "Хезболлы", ее генеральный секретарь Хасан Насралла встретился с главой иранской дипломатии Хоссейном Амир-Абдуллахианом, прибывшим в Бейрут вечером в четверг, 12 октября.

Сообщается, что лидер "Хезболлы" и министр иностранных дел Ирана "сосредоточились на теме ответственности каждого и позиции, которую необходимо занять перед лицом происходящих в последнее время исторических событий".

Иранский министр заявил, что открытие "нового фронта" против Израиля будет зависеть от "действий" израильского государства в секторе Газа.

По прибытии в Бейрут глава иранской дипломатии встретился с представителями поддерживаемой Ираном "Хезболлы", а также ХАМАСа и "Исламского джихада". В пятницу, 13 октября, он должен встретиться с ливанскими официальными лицами перед поездкой в Дамаск.

В аэропорту Бейрута Амир-Абдуллахиан повторил, что региональные союзники Ирана (в том числе Сирия, "Хезболла", ХАМАС), неофициально известные как "Ось сопротивления", могут отреагировать на эскалацию израильского наступления в Газе.

Израильское государство и США обеспокоены тем, что второй фронт может быть открыт на севере Израиля на границе с Ливаном, если "Хезболла" при поддержке Ирана решится на вторжение.

С 7 октября участие Хезболлы в боевых действиях ограничивалось бомбардировкой израильских позиций на севере Израиля с территории южного Ливана.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси призвал "мусульманские и арабские страны" "координировать усилия", чтобы "прекратить преступления" Израиля.

Напомним, "Хезболла" готова поддержать ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время. Такое заявление сделал замруководителя организации Наим Кассем на пропалестинском митинге в южных пригородах Бейрута.

Читайте также: