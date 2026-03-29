Иран угрожает ударами по университетам США на Ближнем Востоке: что известно

Иранская ракета / © Associated Press

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о возможных ударах по американским университетам в регионе Ближнего Востока в случае ответа США и Израиля на атаки по иранским учебным заведениям.

Об этом информирует The Times of Israel.

«Если правительство США хочет, чтобы его университеты в регионе избежали возмездия… оно должно приговорить бомбардировку университетов в официальном заявлении к 12:00 понедельника, 30 марта, по тегеранскому времени», — говорится в заявлении КСИР.

Также в структуре заявили о возможных рисках для гражданских лиц, связанных с такими учебными заведениями.

«Мы советуем всем сотрудникам, преподавателям и студентам американских университетов в регионе, а также жителям близлежащих районов держаться в одном километре от университетских городков», — отметили в КСИР.

Как отмечает издание, в регионе Персидского залива работают филиалы нескольких американских университетов, в частности, Техасского университета A&M в Катаре и Нью-Йоркского университета в Объединенных Арабских Эмиратах.

В то же время иранские СМИ сообщают, что в ночь с пятницы на субботу были нанесены удары по Университету науки и технологий на северо-востоке Тегерана. По предварительным данным, здания получили повреждения, однако обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что аналитики оценили способность Ирана продолжать массированные обстрелы Израиля и стран Персидского залива на фоне разрушения инфраструктуры и истощения ракетных запасов.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп после месяца войны против Ирана сталкивается с тяжелым выбором, а именно заключить потенциально несовершенное соглашение и выйти из конфликта или эскалировать военные действия и рисковать затяжным конфликтом, который может поглотить его президентство.