Иран угрожает войной на Ближнем Востоке после убийства Насраллы

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что на Ближнем Востоке возможно все, включая войну, после убийства лидера Хезболлы Хасана Насралли.

Об этом сообщило в воскресенье, 29 сентября, иранское информационное агентство Fars.

"Каждый должен отдавать себе отчет, что ситуация чрезвычайно взрывоопасна и что все возможно... даже война", — сказал он агентству, которым руководит Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Арагчи обвинил Израиль в международном кризисе.

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"Кровь Насраллы не была пролита впустую, Израиль пожалеет о своем преступлении", — сказал он, имея в виду атаку Израиля на Бейрут в пятницу, в результате которой погиб лидер "Хезболлы".

Как сообщает Reuters, накануне Иран обратился с просьбой об экстренном внеочередном заседании Совета Безопасности ООН.

При этом представитель Ирана в ООН Амир Иравани предостерег от "любых нападений" на "дипломатические штабы и представителей" своей страны, заявив, что Тегеран не потерпит "такую агрессию".

"Иран без колебаний осуществит свои неотъемлемые права в соответствии с международным правом, чтобы принять любые меры для защиты своих жизненно важных национальных интересов и интересов безопасности", — сказал Иравани, призывая Совет Безопасности принять "решительные меры" против Израиля, чтобы избежать широкомасштабной войны.

Как известно, Иран оказхывает "Хезболле" как финансовую, так и военную поддержку на протяжении многих лет.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что смерть Насраллы "не останется безнаказанной".

Напомним, верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи перевели в место с усиленными мерами безопасности. Это произошло после подтверждения гибели в Ливане главаря террористической группировки "Хезболла" Хасана Насралли в результате израильского авиаудара.

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