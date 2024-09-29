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Иран угрожает войной на Ближнем Востоке после убийства Насраллы

Иран угрожает войной на Ближнем Востоке после убийства Насраллы

Иран заявил о возможности полномасштабной войны на Ближнем Востоке / Фото: Associated Press

Глава иранского МИДа обвинил Израиль в международном кризисе.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что на Ближнем Востоке возможно все, включая войну, после убийства лидера Хезболлы Хасана Насралли.

Об этом сообщило в воскресенье, 29 сентября, иранское информационное агентство Fars.

"Каждый должен отдавать себе отчет, что ситуация чрезвычайно взрывоопасна и что все возможно... даже война", — сказал он агентству, которым руководит Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Арагчи обвинил Израиль в международном кризисе.

"Кровь Насраллы не была пролита впустую, Израиль пожалеет о своем преступлении", — сказал он, имея в виду атаку Израиля на Бейрут в пятницу, в результате которой погиб лидер "Хезболлы".

Как сообщает Reuters, накануне Иран обратился с просьбой об экстренном внеочередном заседании Совета Безопасности ООН.

При этом представитель Ирана в ООН Амир Иравани предостерег от "любых нападений" на "дипломатические штабы и представителей" своей страны, заявив, что Тегеран не потерпит "такую агрессию".

"Иран без колебаний осуществит свои неотъемлемые права в соответствии с международным правом, чтобы принять любые меры для защиты своих жизненно важных национальных интересов и интересов безопасности", — сказал Иравани, призывая Совет Безопасности принять "решительные меры" против Израиля, чтобы избежать широкомасштабной войны.

Как известно, Иран оказхывает "Хезболле" как финансовую, так и военную поддержку на протяжении многих лет.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что смерть Насраллы "не останется безнаказанной".

Напомним, верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи перевели в место с усиленными мерами безопасности. Это произошло после подтверждения гибели в Ливане главаря террористической группировки "Хезболла" Хасана Насралли в результате израильского авиаудара.

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