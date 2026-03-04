- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 504
- Время на прочтение
- 1 мин
Иран угрожает ядерным апокалипсисом Израилю — Iran Nuances
Свою угрозу военное командование Ирана угрожает воплотить в случае попытки Израиля и США изменить режив в Исламской республике.
Иран угрожает нанести «эффективный» ракетный удар по ядерному реактору возле города Димон в Израиле.
Об этом сообщает издание Iran Nuances со ссылкой на иранского военного чиновника.
Свою угрозу военное командование Ирана угрожает воплотить в том случае, если Израиль и США будут пытаться реализовать сценарий «смены режима» в Исламской республике.
По словам неназванного ироанского военного чиновника, ракеты будут направлены на ядерный реактор Димона и всю региональную энергетическую инфраструктуру.
«Мы уже к этому сценарию подготовились», — предупредил он.
Очевидно, Иран угрожает устроить ядерный апокалипсис в Израиле, поразив Центр ядерных исследований, расположенный в пустыне Негев, вблизи города Димона.
Что известно о ядерном реакторе Димона
Считается, что упомянутый реактор Израиль использует для производства ядерных материалов, которые могут быть использованы для изготовления ядерного оружия.
Информация об объекте остается строго засекреченной.
В отношении ядерного оружия Израиль придерживается политики, известной как ядерная неоднозначность — отказываясь ни подтверждать, ни опровергать обладание им.
Напомним, в среду, 4 марта, Турция сбила баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана. Воздушная цель пролетела над воздушным пространством Ирака и Сирии.
В тот же день на фоне боевых действий на Ближнем Востоке произошло отключение электроэнергии на всей территории Ирака.
Ранее Иран заявил, что не будет вести переговоры с США и может продолжать войну «бесконечно долго».