Ядерный взрыв / © Pixabay

Иран угрожает нанести «эффективный» ракетный удар по ядерному реактору возле города Димон в Израиле.

Об этом сообщает издание Iran Nuances со ссылкой на иранского военного чиновника.

Свою угрозу военное командование Ирана угрожает воплотить в том случае, если Израиль и США будут пытаться реализовать сценарий «смены режима» в Исламской республике.

По словам неназванного ироанского военного чиновника, ракеты будут направлены на ядерный реактор Димона и всю региональную энергетическую инфраструктуру.

«Мы уже к этому сценарию подготовились», — предупредил он.

Очевидно, Иран угрожает устроить ядерный апокалипсис в Израиле, поразив Центр ядерных исследований, расположенный в пустыне Негев, вблизи города Димона.

Что известно о ядерном реакторе Димона

Считается, что упомянутый реактор Израиль использует для производства ядерных материалов, которые могут быть использованы для изготовления ядерного оружия.

Информация об объекте остается строго засекреченной.

В отношении ядерного оружия Израиль придерживается политики, известной как ядерная неоднозначность — отказываясь ни подтверждать, ни опровергать обладание им.

Напомним, в среду, 4 марта, Турция сбила баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана. Воздушная цель пролетела над воздушным пространством Ирака и Сирии.

В тот же день на фоне боевых действий на Ближнем Востоке произошло отключение электроэнергии на всей территории Ирака.

Ранее Иран заявил, что не будет вести переговоры с США и может продолжать войну «бесконечно долго».