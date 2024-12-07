Ядерное оружие: Иран ускоряет обогащение урана - Гросси

В МАГАТЭ считают, что мощности Ирана по обогащению урана могут возрасти в 7-8 раз.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран увеличил скорость обогащения урана до 60% чистоты. Этот показатель приближается к оружейному уровню в 90%, что вызывает обеспокоенность западных стран.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает издание Reuters.

В докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечено, что этот процесс позволяет Ирану потенциально изготовить ядерное оружие. Западные страны выражают обеспокоенность, поскольку подобное обогащение не отвечает целям гражданской ядерной программы.

МАГАТЭ подтвердило, что производственные мощности Ирана растут, и он может обогащать более 34 кг урана до 60% чистоты в месяц только на заводе Фордо. Иран также продолжает обогащение в Натанге. По словам Гросси, мощности Ирана могут возрасти в 7-8 раз. МАГАТЭ призывает Иран к усилению мер безопасности, чтобы убедиться, что Фордо не "злоупотребляют для производства урана с уровнем обогащения выше, чем заявлял Иран, и чтобы не было перенаправления заявленной ядерной энергии".

На прошлой неделе в Европе и Иране обсуждали возможность возобновления переговоров по ядерной программе перед возможным возвращением Дональда Трампа на пост президента США.

В то же время, Тегеран резко отреагировал на резолюцию, которую в прошлом месяце внесли Великобритания, Германия, Франция и США, обвинив Иран в недостаточном сотрудничестве с МАГАТЭ.

"Это серьезный эскалационный шаг Ирана, который мы решительно осуждаем. Очевидно, что такие меры значительно ухудшают рамки дипломатических усилий", — сообщил источник в министерстве иностранных дел Германии.

Келси Девенпорт, директор по политике нераспространения в Ассоциации по контролю над вооружениями, предостерегла, что ускорение обогащения урана в Иране является "опасной эскалацией", которая может сорвать перспективы дипломатических переговоров с США.

"Повышение способности более быстрого перехода к оружейному урану стоимостью нескольких бомб увеличивает риск просчетов и военных действий", — отметила Девенпорт.

Гросси отметил, что в прошлом месяце Тегеран согласился ограничить свои запасы обогащенного урана до 60%. По словам дипломатов, этот шаг был вызван тем, что Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, не принял резолюцию против Ирана из-за его недостаточного сотрудничества с агентством.

"У нас нет ни одного дипломатического процесса, который мог бы привести к деэскалации или более стабильному уравнению, когда речь идет об Иране", — заявил Гросси.

В то же время страны E3 заявили о намерении возобновить переговоры до октября 2025 года, когда истекает срок действия соглашения 2015 года. Соглашение отменило санкции против Ирана в обмен на ограничения в его атомной программе, но после выхода Трампа из соглашения Иран отказался от этих ограничений.

Напомним, в МАГАТЭ заявили, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС в значительной степени возобновили производство электроэнергии после временного снижения мощностей.

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