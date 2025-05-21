Иран утвердил соглашение о стратегическом партнерстве с Россией: что предусматривает документ

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиян / © Associated Press

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Парламент Ирана в среду, 21 мая, одобрил 20-летний пакт о стратегическом партнерстве с Россией. Соглашение предусматривает укрепление двусторонних связей, в частности более тесное сотрудничество в области обороны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиян подписали документ о стратегическом партнерстве 17 января. Российский парламент одобрил соглашение в апреле.

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Хотя соглашение не содержит пункта о взаимной обороне, оно предусматривает, что обе страны будут сотрудничать против общих военных угроз, развивать военно-техническое сотрудничество и участвовать в совместных военных учениях.

С начала войны против Украины в 2022 году Иран и Россия укрепили свои военные связи. При этом Иран поставлял беспилотники и ракеты для российских атак на территорию Украины.

Стратегический пакт также содержит несколько пунктов, направленных на укрепление экономического партнерства, в частности путем усиления прямого межбанковского сотрудничества и продвижения их национальных финансовых продуктов.

На прошлой неделе вступило в силу соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, возглавляемым Россией, которое снизило тарифы для стимулирования торговли между двумя экономиками, находящимися под жесткими санкциями стран Запада.

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Напомним, ранее стало известно о вероятной поставке в Россию иранских пусковых установок для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые Кремль может использовать в войне против Украины.