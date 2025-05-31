Ядерное оружие / © Getty Images

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Иран значительно увеличил свои запасы обогащенного урана, что вызывает беспокойство относительно намерений страны использовать этот материал для изготовления ядерного оружия.

Об этом говорится в новом отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направленном в субботу, 31 мая, передает Reuters.

По состоянию на 17 мая Иран имел 408,6 килограмма урана, обогащенного до 60 процентов. Это на 133,8 килограмма, или почти на 50 процентов, больше, чем в феврале.

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Уран, обогащенный до 60 процентов, можно обогатить до 90 процентов — уровня, необходимого для ядерного оружия — с помощью небольшого технического шага.

МАГАТЭ заявило, что около 42 килограммов урана, обогащенного на 60 процентов, теоретически достаточно для создания одной атомной бомбы, если уран обогащать дальше. Таким образом Ирана обладает материалом, достаточным для создания 9 ядерных бомб.

Агентство, которое вновь призвало Тегеран к лучшему сотрудничеству, отметив, что Иран сейчас является единственной страной в мире, которая не имеет ядерного оружия и производит такой материал, что вызывает серьезное беспокойство.

С момента публикации февральского отчета МАГАТЭ количество низкообогащенного урана, которым владеет Иран, также увеличилось на 953,2 килограмма, его количество теперь составляет 9 247,6 килограмма.

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Иран назвал отчет МАГАТЭ «политически мотивированным», который «повторяет безосновательные обвинения».

Израиль заявил, что уровень обогащения урана в Иране не имеет никакого гражданского оправдания и назвал отчет МАГАТЭ четким предупреждением о том, что Иран полностью настроен завершить свою ядерную программу.

Напомним, ранее США получили новые разведывательные данные, которые свидетельствуют о высокой вероятности подготовки Израилем удара по ядерным объектам Ирана