Иран в ближайшее время может передать России баллистические ракеты: что об этом говорят в США

В Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что Россия намерена закупить из Ирана дополнительные беспилотники и баллистические ракеты, чтобы продлить террор против украинцев. В то же время это вызывает в США беспокойство.

Об этом на брифинге во вторник, 1 ноября, заявил спикер Министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер.

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"Нам известно, что Иран предоставил России беспилотники, и будем ожидать, что она, скорее всего, будет просить еще. Мы действительно обеспокоены тем, что Россия также может стремиться получить дополнительное высокотехнологичное ракетное вооружение от Ирана, например ракеты "земля-земля", для использования в Украине", – сказал он.

Спикер Пентагона подчеркнул, что США ответят в случае использования Россией высокотехнологичного ракетного вооружения от Ирана. О каких именно мерах идет речь — в Пентагоне не раскрывают.

"Итак, если мы увидим, что Россия использует такое вооружение в Украине, мы однозначно примем все меры, чтобы придать это огласке. Я бы сказал, что эта информация ярко свидетельствует о заговорщическом характере отношений России и Ирана с тем, чтобы атаковать украинских граждан и поддерживать незаконную российскую оккупацию", – добавил Райдер.

Между тем, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заверил издание CNN, что США будут использовать все инструменты, чтобы разоблачать, противостоять и противодействовать поставке оружия из Ирана в Россию.

Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет и новые дроны

1 ноября CNN со ссылкой на представителя одной из западных стран сообщило, что Иран передаст России около тысячи баллистических ракет и новые дроны для ударов по украинским городам. Западные официальные лица предполагают, что оружие точно будет доставлено до конца года.

В ГУР проинформировали, что Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2 в начале ноября. Поставка БпЛА будет осуществляться Каспийским морем в порт Астрахань.

В Воздушных силах сообщают, что Россия планирует доставить на северные границы иранские баллистические ракеты, против которых у Украины нет эффективной защиты. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые Украина имеет на вооружении.

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