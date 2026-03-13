Иран в состоянии хаоса: новый лидер Хаменеи ранен и не знает о смерти отца

Моджтаба Хаменеи / © Associated Press

Новый верховный лидер Ирана ранен и, вероятно, искалечен.

Об этом министр обороны США Пит Гегсет заявил во время брифинга, посвященного ходу операции «Эпическая ярость» против иранского режима.

«Вчера он выложил заявление, слабое, но без голоса и без видео. Это было письменное заявление… В Иране много камер и диктофонов. Почему письменное заявление? Думаю, вы знаете почему. Его отец мертв. Он напуган, ранен, убегает, и ему не хватает легитимности. Для них это беспорядок. Кто главный? Иран, может быть, даже не знает», — сказал Гегсет.

Состояние нового лидера и блокирование больницы

Новый верховный лидер Ирана 56-летний Моджтаба Хаменеи, по сообщениям ряда источников израильского издания I24News, находится в реанимации после серьезных ранений, полученных в результате авиаудара. Политик до сих пор не знает, что после гибели отца Али Хаменеи, 28 февраля, он стал преемником во главе Исламской Республики.

По информации источников в Тегеране, Моджтаба Хаменеи госпитализирован в Университетскую больницу Сина. Значительная часть медучреждения заблокирована и охраняется сотрудниками спецслужб.

Сообщается, что он не владеет информацией о ходе военного конфликта в регионе, а также о гибели членов своей семьи, в частности, жены и сына.

Один из источников, контактирующий с оппозиционными активистами в Лондоне, утверждает, что характер травм лидера критический: «Он получил тяжелые ранения, в том числе ампутацию одной или обеих ног, а также разрыв внутренних органов. Известно, что он находится в коме».

Назначение и исчезновение нового лидера Ирана

Напомним, 8 марта в Иране определились с новым верховным лидером после гибели аятоллы Али Хаменеи. Как сообщают государственные иранские медиа, его преемником стал сын Моджтаба Хаменеи. Как сообщала Al Jazeera, 56-летний Моджтаба Хаменеи официально возглавил страну. Ранее он не занимал государственные должности, однако считается влиятельной фигурой в иранских религиозно-политических кругах.

Затем израильская разведка сообщила, что новый руководитель Ирана мог быть ранен во время атаки. Именно этим объясняли его продолжительное отсутствие на публичных мероприятиях после назначения.

12 марта агентство SkyNews сообщило, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения во время авиаударов США и Израиля, в результате которых погиб его отец аятолла Али Хаменеи. По данным источников агентсива, ранение Моджтаба Хаменеи получил во время той же серии удары, которые стали роковыми для предыдущего верховного лидера страны.