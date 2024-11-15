Иран, вероятно, строит укрытия для российских Су-35С – Defence Express

В Иране разворачивают инфраструктуру под российские самолеты, но вопрос о сроках их поставки остается открытым.

В Сети появился спутниковый снимок от Google Earth, датированный сентябрем 2024 года, свидетельствующий о строительстве арочных укрытий на 3-й тактической авиабазе ВВС Ирана вблизи города Хамадан.

Об этом пишет Defence Express.

"Размер этих укрытий составляет ориентировочно 25 метров на 30 метров, что явно многовато для базирующихся там самолетов F-4 Phantom. Что в свою очередь и позволяет делать вывод о том, что на этой базе иранцы строят укрытие как раз под российские Су-35С, тем более что по габаритам подходит", – пишет издание.

Строительство арочных укрытий на иранской авиабазе/Спутниковое изображение Google Earth

Аналитики отмечают, что эта информация вызывает сразу несколько вопросов. В первую очередь почему Иран, до этого строивший для самолетов подземные укрытия, сейчас открыто строит более уязвимые наземные ангары?

Издание напоминает, что в марте прошлого года появилась информация, что после 10 лет строительства Иран наконец-то ввел в эксплуатацию подземную авиабазу Eagle 44, якобы предназначенную для базирования тех же "Фантомов".

Однако затем издание The New York Times опубликовало спутниковый снимок Eagle 44 от Maxar Technologies, на котором можно было увидеть, вероятно, макет в полный размер российского Су-35С. Это вызвало разговоры о том, что иранцы могут адаптировать свою подземную авиабазу именно под самолеты российского производства.

"Другой очень важный вопрос состоит в том, а как стыкуются между собой возможные темпы поставки для Ирана от РФ самолетов типа Су-35 и темпы развертывания инфраструктуры под такую авиатехнику. Здесь можем вспомнить сообщения от октября 2024 года, что кроме готовых российских Су-35 Иран получил еще и лицензию на их производство, при этом речь шла о возможности производства от 48 до 72 истребителей", – отмечает издание.

Более того, не исключено, что Иран мог получить лицензию и на производство самолетов Су-30, появление которых в составе иранских ВВС выведет их на новый уровень возможностей.

Напомним, в Defense Express считают, что атака Ирана на Израиль 1 октября потерпела "провал всей ракетной программы". Аналитики портала предполагают, что Иран обратится в Россию за помощью, чтобы нивелировать недостатки атаки.

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