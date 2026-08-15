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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Іран відреагував на заяву Трампа про Ормузьку протоку

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Іран відреагував на заяву Трампа про Ормузьку протоку

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Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді також відреагував на заяву Дональда Трампа про можливість оголосити Ормузьку протоку територією США.

«Ормузьку протоку не можна захопити твітом, авіаносцем, указом чи передвиборчою промовою. Іран не боїться погроз і не заляканий демонстрацією сили», — заявив Гарібабаді.

Він додав, що рішення про закриття або відкриття протоки нібито ухвалюватиме виключно Іран. За словами іранського посадовця, Тегеран продовжуватиме блокаду, доки США «не визнають реальність поразки» та «не відмовляться від своїх ілюзій».

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