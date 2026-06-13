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Иран возобновил ракетный арсенал во время перемирия с США — Bloomberg
Во время восьминедельного перемирия Иран восстановил около трех четвертей ракетного арсенала и пополнил его новыми российскими образцами.
Западные союзники считают, что Иран, скорее всего, пополнил свои запасы новым российским оружием и восстановил значительную часть ракетного арсенала во время восьминедельного перемирия в войне с США. Это предоставляет Тегерану огневую мощность для ответных ударов в случае возобновления боевых действий.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно оценкам разведки, сейчас Тегеран имеет около трех четвертей запасов вооружений, которые имел до начала войны, а также способен быстро наращивать их в случае необходимости. Там отметили, что в состав арсенала могли войти российские ракеты, изготовленные за последний год.
В марте Иран сохранял около 60% своего довоенного ракетного арсенала, несмотря на масштабные авиаудары США и Израиля, направленные на ослабление его дальнобойных ударных возможностей, отметили в разведке. С 28 февраля по 8 апреля, когда вступило в силу перемирие, Иран выпустил более 1850 ракет по целям в регионе, а также по меньшей мере вдвое больше крылатых ракет и беспилотников типа Shahed.
В первый месяц войны США и Израиль заявляли, что уничтожили около двух третей иранских пусковых установок, а министр обороны США Пит Гегсет в середине марта утверждал, что наступательные возможности Тегерана сократились на 90%.
Война США против Ирана — последние новости
Президент США Дональд Трамп приостановил подготовку потенциальной масштабной наземной операции в Иране, которая, по данным СМИ, могла быть направлена на захват запасов высокообогащенного урана.
Трамп также заявил, что американские военные нанесут Ирану «очень сильный удар» в ночь на 12 июня, а в перспективе Соединенные Штаты могут установить контроль над ключевыми объектами иранской нефтяной инфраструктуры.
Однако потом снова передумал бить по Ирану за несколько часов до обещанной атаки.