Иран впервые атаковал танкер морским дроном: видео
Атакованный дроном нефтяной танкер направлялся из Ирака в Китай. Разлива нефти после удара не произошло.
Иран впервые использовал морской дрон для атаки на танкер в Персидском заливе у берегов Кувейта.
Видео удара опубликовано в четверг, 5 марта, на одном из иранских Telegram-каналов.
На опубликованных кадрах показан монитор, на котором отслеживают удар беспилотного катера. После его сближения с судном виден взрыв.
Дату этой записи определить невозможно.
В тот же день центр морской безопасности Британии UKMTO сообщил об ударе по танкеру в районе порта Мубарак Аль-Кабир в Кувейте. Атака произошла около 1:40 ночи по местному времени.
Сообщается, что капитан судна услышал громкий взрыв с левого борта и при этом заметил морской катер. Разлива нефти в результате атаки не произошло.
Издание Clash Report в соцсети X опубликовало фото танкера с пробоиной после атаки.
На портале Lloyd’s List сообщили, что удар был нанесен по судну Sonangol Namibe (IMO: 9325049) — танкеру под флагом багамских островов, который направлялся из Ирака в Китай. Корабль предназначен для перевозки сырой нефти и имеет размеры 274 и 48 м.
Ранее сообщалось, что из-за закрытия Ираном Ормузского пролива ожидается острый дефицит топлива и стремительный рост цен. Этот стратегический маршрут является ключевой артерией для поставок нефти и газа с Ближнего Востока.
Напомним, 5 марта иранский «Шахед» упал в районе аэропорта азербайджанского города Нахичевань. В МИД Азербайджана подтвердили атаку БпЛА и «решительно осудили» нападение Ирана