Иран впервые передал России новейшие авиабомбы Qaem-5: что известно

Иран впервые передал стране-агрессорке РФ новейшие авиабомбы, которые планирует применять в войне против Украины.

Об этом сообщил военный эксперт BILD Юлиан Репке.

По его словам, накануне разбился иранский беспилотник Qods Mohajer-6. На своем "борте" он нес новые иранские управляемые авиабомбы Qaem-5. В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году. Очевидно, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал.

"Ранее ВС РФ не применяли высокоточные Qaem-5 в Украине. По словам Репке, их использование свидетельствует о "новом уровне" военного сотрудничества Тегерана и Москвы", — пишет BILD.

Напомним, что Украина, вероятно, готовится к обстрелам территории РФ дальнобойными ракетами.

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