Иран впервые подбил американский F-35: что скрывает Пентагон за заявлениями о "победе"

Истребитель F-35 совершил экстренное приземление / © Reuters

Новейший американский стелс-истребитель F-35 был вынужден совершить экстренное приземление на одной из военных баз США на Ближнем Востоке. По предварительным данным, самолет получил повреждения в результате обстрела со стороны иранских сил во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники и официальных представителей военного командования.

Первый удар по авиации США

Представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс подтвердил, что инцидент произошел во время патрулирования воздушного пространства над Ираном. К счастью, пилоту удалось безопасно посадить поврежденную машину, он находится в стабильном состоянии. Сейчас идет официальное расследование инцидента.

Это событие является беспрецедентным: это первый подтвержденный случай успешного поражения американского самолета иранскими силами с момента начала войны в конце февраля 2026 года. Потеря или серьезное повреждение F-35 — это болезненный удар, ведь стоимость одного такого истребителя пятого поколения превышает 100 миллионов долларов.

Спутниковые снимки раскрывают масштабы атак

Точное место приземления истребителя официально не разглашается, однако известно, что ключевой базой для операций американских F-35 и беспилотников в регионе является авиабаза Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как отмечает издание 2 News Nevada, эта военная база в последнее время также находится под интенсивным огнем иранцев. Недавние спутниковые снимки зафиксировали значительные разрушения на территории Аль-Дафры: один из ангаров буквально разорван взрывом и пожаром, а в соседнем серьезные повреждения крыши.

Оптимизм Пентагона расходится с реальностью

На фоне этих событий заявления высшего военного руководства США звучат несколько контрастно. Министр обороны Пит Хегсет в четверг утром самоуверенно заявил, что Соединенные Штаты "решительно побеждают", а противовоздушную оборону Ирана якобы уже "сравняли с землей".

Однако у аналитиков другое мнение. В отчете The Washington Institute подчеркивается , что способность Ирана продолжать запуск ракет и беспилотников остается крайне тревожной. Избегая массированных залпов, Тегеран сосредоточился на меньших, но точных ударах по широкому спектру целей, включая энергетическую инфраструктуру соседних государств и военные базы. Снижение запасов ракет-перехватчиков у США и их союзников может сделать иранский огонь еще более разрушительным в ближайшее время.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал «самые мощные удары» по Ирану. По его словам, США уже нанесли удары по более чем 7000 целям на территории Ирана, в том числе по объектам его военной инфраструктуры.