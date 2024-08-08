Иран временно закрывает свое воздушное пространство для египетских гражданских самолетов

Тегеран обратился в Каир с требованием к египетским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана в течение трех часов четверга.

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В Иране это объяснили проведением военных учений, передает AP.

Министерство гражданской авиации Египта заявило, что запрет на посещение воздушного пространства Ирана будет действовать с 4:30 до 7:30 утра, однако по какому времени пока неизвестно.

В министерстве добавили, что предупреждение Ирана также распространялось на три часа раньше в среду.

В свою очередь, глава международного аэропорта Ирана в Тегеране Саид Чаландари в интервью СМИ опроверг сообщение о том, что было выпущено предупреждение не входить в воздушное пространство западного Ирана, но непонятно, касается ли это всей страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден пытается предотвратить большую войну на Ближнем Востоке, но удастся ли.

Кроме того, мы также информировали, что на фоне обострения на Ближнем Востоке Россия передала Ирану "Искандеры" и РЭБы.

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