"Иран вряд ли имеет какую-то чрезвычайно эксклюзивную технологию": военный эксперт о поставках дронов в Россию

Если Иран передаст России дроны, Украине "пригодилась бы помощь Израиля", который имеет технологии для борьбы с иранскими БПЛА.

Сегодня Иран вряд ли обладает необычайно эксклюзивной технологией, которая будет неуязвима.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Если эти дроны появятся, нам бы пригодилась помощь Израиля, потому что кто, как ни Израиль, знает, как лучше сейчас бороться. Именно иранские дроны атакуют израильские нефтяные платформы на севере у Хайфы", — объяснил эксперт.

Мусиенко отметил, что сегодня у России с Израилем не слишком хорошие отношения, поэтому этим тоже можно будет воспользоваться.

"Тем более сейчас у России с Израилем не очень хорошие отношения и было бы хорошо нам воспользоваться этим и получить системы антидроны. Но все покажут боевые действия и практическое применение этих дронов, насколько они эффективны и насколько украинские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы могут их поражать. Я не думаю, что у Ирана есть какая-то чрезвычайно эксклюзивная технология, которая будет неуязвима", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Белый дом 11 июля заявил, что Россия могла обратиться в Иран с просьбой предоставить ей сотни беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести оружие, для использования в войне против Украины.

Уже сегодня, 3 августа, стало известно, что Иран мог отправить БПЛА в Россию для полевых испытаний. Кроме того, американская разведка OSINT сообщает, что в Российскую Федерацию выехали иранские пилоты для обучения на их самолетах "Су".

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