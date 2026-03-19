Иран второй раз атаковал крупнейший газовый комплекс мира в Катаре: что известно

Промышленный город Рас-Лаффан в Катаре / Фото: mapy.com

Промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, крупнейший в мире объект по производству сжиженного газа, дважды в сутки попал под обстрел баллистическими ракетами.

Главный энергетический хаб Катара, промышленный город Рас-Лаффан, потерпел значительные разрушения после двух ракетных атак со стороны Ирана, совершенных в течение 12 часов. Об этом, как передает CNN, сообщила государственная компания QatarEnergy.

Рас-Лаффан расположен примерно в 80 километрах к северу от Дохи. По данным Международного энергетического агентства, этот индустриальный центр является фундаментом экономики Катара и крупнейшим в мире предприятием по сжижению природного газа (СПГ).

Министерство обороны Катару сообщило рано утром в четверг, что по Рас-Лаффану был второй раз нанесен удар баллистическими ракетами. В QatarEnergy отметили, что эта атака повлекла за собой «масштабные пожары и последующие значительные разрушения».

По данным Министерства внутренних дел страны, на месте пожаров работают спасательные службы. Напомним, что объект уже получил «серьезные повреждения» во время предварительного удара в среду. Информации о погибших или пострадавших в результате обеих атак пока нет.

Атаки произошли после угроз Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Представители Ирана призвали врагов «ждать мощного ответа» своих вооруженных сил, обвинив США и Израиль в диверсиях на иранской топливной и энергетической инфраструктуре.

