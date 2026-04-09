Иран выдвигал США мирные предложения, которые создал ChatGPT — Вэнс

В настоящее время соглашение между США и Ираном «находится в хорошем» состоянии, а достигнутое перемирие открывает путь к переговорам между сторонами, в частности, по тем мирным предложениям, которые выдвигает Тегеран.

Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Венгрию, пишет CNN.

Вэнс раскрыл, что в общей сложности было выдвинуто три варианта мирных предложений, каждое из которых содержало по 10 условий. Это привело к путанице относительно того, что именно является основой переговоров между США и Ираном.

Первая из них, как говорят в Вашингтоне, была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта.

«Первое предложение из 10 пунктов было подано, и, честно говоря, мы считаем, что его, вероятно, написал ChatGPT», — сказал Вэнс, добавив, что оно «сразу полетело в мусорку и было отклонено».

Второе предложение «было гораздо умнее», утверждает вице-президент США. Она «основывалась» на обмене мнениями между Ираном, США и Пакистаном, и именно на нее ссылался президент Дональд Трамп во время своего недавнего выступления.

Третье предложение вице-президент США увидел в социальных сетях, и оно вызвало у него возмущение. Вэнс утверждает, что она была «еще более максималистской», чем та, которую мог сгенерировать ChatGPT.

Пытаясь объяснить путаницу относительно мирного плана, Вэнс заявил, что позиция правительства в Тегеране отличается от позиции «некоторых сумасшедших маргиналов» внутри Ирана, распространяющих фейковую информацию в пропагандистских целях или «из-за стыда».

Государственные медиа Ирана опубликовали 10-пунктный мирный план, чтобы прекратить войну между Ираном, США и Израилем. 6 апреля Иран передал его США через Пакистан, а в ночь на 8 апреля, объявляя о прекращении огня с Ираном, президент США Дональд Трамп назвал его рабочей основой для переговоров.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США еще до начала переговоров нарушили три пункта мирного предложения Ирана из десяти. Речь идет, по его словам, об ударах по Ливану, непризнании права Ирана на обогащение урана, а также нарушение воздушного пространства страны дроном.

«В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны», — считает он.

Вэнс назвал жалобы Галибафа «бессмысленными».

«Я, честно говоря, задумываюсь, насколько хорошо он понимает английский, ведь некоторые из речей, которые он сказал, откровенно не имели смысла в контексте тех переговоров, которые мы вели», — сказал вице-президент США журналистам.

Он подчеркнул, что прекращение обогащения урана является одним из требований президента США Дональда Трампа в Иран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 апреля произнес речь по поводу перемирия с Ираном. По его словам, прекращение огня не означает конец кампании, а Иран вступает в переговоры «слабее, чем когда-либо».

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана на дальнейшие переговоры в эту пятницу в Исламабад, где стороны должны обсудить окончательное соглашение об урегулировании конфликта.

Согласно пакистанским источникам, в Исламабаде уже начали подготовку для приема делегаций. Сообщается, что в переговорах могут принять участие представители Саудовской Аравии, Турции и Египта.

7 апреля Трамп заявил, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация и никогда не возродится». Уже около 1:30 8 апреля Трамп объявил, что США и Иран договорились на две недели прекратить огонь. За это время страны должны согласовать окончательное мирное соглашение.