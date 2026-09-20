Иран выдвинул США три условия для завершения войны: Тегеран ждет ответа Трампа

Иран и США / © Getty Images

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Иран через катарских посредников передал Соединенным Штатам условия, при которых он готов вернуться к переговорам и завершить войну.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью Al Jazeera, сообщает Укринформ .

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По его словам, Тегеран ожидает ответ президента США Дональда Трампа.

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Иран выдвинул три основных условия: прекращение войны на всех фронтах, размораживание иранских средств и отказ США от морской блокады.

Резаи заявил, что Вашингтону якобы выгодно согласиться на эти требования, пригрозив ответом в случае новой американской атаки.

По оценкам Тегерана, возможность нового удара США по Ирану остается "весьма вероятной". Иранское чиновник утверждает, что страна уже изменила военное планирование после предварительных боевых действий.

При новой эскалации, по словам Резаи, Иран может атаковать американские военные базы в регионе, а также коммерческие интересы США.

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В то же время, Тегеран пока не планирует выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия, хотя Резаи предупредил, что дальнейшие действия Вашингтона могут изменить эту позицию.

Отдельно он сообщил, что Иран был близок к соглашению с Оманом по Ормузскому проливу, однако его объявление отложили. По его словам, договоренность остается подготовленной, но может потребовать согласования других стран региона.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал американские войска в Иордании после удара США по иранским ракетным установкам на острове Ларак .

Мы ранее информировали, что Иран обратился в Россию с просьбой предоставить передовые реактивные беспилотники Герань для использования в войне против США и Израиля .

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