Иран выдвинул США ультиматум по поводу Ормузского пролива: «В любых обстоятельствах не будет открыт»

Ормузский пролив / © Associated Press

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Иран и Оман договорились о распределении Ормузского пролива и доходов от его использования.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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Спикер КСИР Хоссейн Мохебби заявил, что Тегеран и Маскат около месяца обсуждали вопросы контроля над проливом и согласовали взаимоприемлемые условия.

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«Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману. Мы около месяца ведем переговоры с Оманом и добились результатов, которые приемлемы для обеих сторон. В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности о доле каждой страны в водах пролива, а также о доле Ирана и Омана в доходах от пользования ею», — сообщил спикер Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Мохебби.

Иран и Оман в течение нескольких недель периодически проводили переговоры по контролю за движением судов через Ормузский пролив. До начала войны в феврале через этот маршрут проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Из-за боевых действий большинство судоходных перевозок были прекращены, что привело к росту мировых цен на энергоносители.

В то же время Корпус стражей исламской революции обвинил США в попытках воспрепятствовать переговорам между Ираном и Оманом. В КСИР заявили, что именно это якобы стало причиной задержки заключения договоренности.

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«Если США прекратят препятствовать переговорам и вернутся к соглашению, мы сможем открыть Ормузский пролив в пределах достигнутых договоренностей… Если США не примут наши условия, Ормузский пролив ни при каких обстоятельствах не будет открыт», — отметил спикер КСИР.

Тупик в американо-иранских переговорах

Хотя активные боевые действия между США и Ираном в последние недели в основном утихли, дипломатические усилия по заключению мирного соглашения фактически зашли в тупик. В то же время прохождение судов через Ормузский пролив до сих пор остается опасным.

23 августа Иран обнародовал "черный список" из 45 судов. Вероятно, таким образом, Тегеран пытается остановить перегрузку нефти с судна на судно, которое используют производители энергоносителей в странах Персидского залива для обхода иранской блокады.

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По словам источников, некоторые компании планируют прекратить использование попавших в этот «черный список» судов.

Чтобы усилить давление на экономику Ирана, США в начале недели пригрозили наказаниям для стран, продолжающих вести бизнес с Тегераном. В то же время Вашингтон заявил, что санкции не будут введены немедленно.

При этом в санкционный перечень не включили китайские финансовые учреждения, которые могут способствовать экспорту иранской нефти.

Иран осудил попытки США изолировать его экономику, назвав их актом «грубого беззакония». В Тегеране также выразили уверенность, что многие страны не присоединятся к американской кампании.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил союзникам Вашингтона, что «в настоящее время» Соединенные Штаты не планируют наносить новые удары по Ирану .

Мы ранее информировали, что около 40 танкеров прошли через Ормузский пролив, перевозив около 16 млн баррелей нефти, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников .

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