Иран выдвинул условие для открытия Ормузского пролива: что требует

Иран

Официальные представители Ирана озвучили радикальные условия для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Согласно заявлению иранской стороны, стратегически важный водный путь останется закрытым до момента полного возмещения ущерба, нанесенного войной.

Об этом сообщает спикер Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф, передает Clash Report.

По словам иранского чиновника, Тегеран планирует внедрить так называемый «новый правовой режим». Он предусматривает взыскание специального транзитного сбора с судов, проходящих через пролив. Полученные средства, по замыслу иранских властей, должны направляться на покрытие ущерба, понесенного страной в результате боевых действий.

Резкая критика в адрес США и Израиля

Заявление сопровождалось жестким ультиматумом в адрес Вашингтона. Иранская сторона обвинила администрацию США в «безрассудных шагах» и слепом исполнении приказов премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

«Ваши действия вовлекают Соединенные Штаты в настоящий ад, который коснется каждой семьи. Из-за вашего упорного следования курсу Нетаньяху весь регион оказался под угрозой масштабного пожара», — говорится в обращении.

Требования Тегерана

Иран отмечает, что любые попытки разрешить конфликт силовым путем обречены на поражение. Официальные лица подчеркнули, что «военные преступления» не принесут выгоды ни одной из сторон.

Единственным выходом из сложившейся ситуации Тегеран называет прекращение «опасной игры» со стороны США и их союзников, а также признание и уважение прав иранского народа.

Отметим, что Ормузский пролив является одной из важнейших транспортных артерий мира, по которой проходит около 20% мирового потребления нефти. Ее длительная блокировка может привести к глобальному энергетическому кризису.

Между тем президент США Дональд Трамп будет ждать еще двое суток открытия Ираном Ормузского пролива или согласия от руководства страны на заключение соглашения, о чем шла речь 4 апреля.