Иран выдвинул жесткое условие США: без мира в Ливане переговоров не будет

Флаги Ирана и США

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что перспектива переговоров о прекращении войны напрямую зависит от того, выполнят ли Соединенные Штаты взятые на себя обязательства.

Об этом он сказал, его цитирует CNN .

По словам Багаи, среди ключевых условий – прекращение огня в Ливане. В то же время, в США и Израиле настаивают, что этот пункт не входил в договоренности.

Иранский дипломат подверг резкой критике массированные удары Израиля по территории Ливана. По данным ливанского Министерства здравоохранения, в результате атак только за сутки погибли более 300 человек.

В свою очередь, Израиль заявил, что нанес удары по более чем 100 объектам, которые связывает с группировкой "Хезболла", в том числе по командным центрам и военной инфраструктуре.

Багаи подчеркнул, что прекращение боевых действий в Ливане является неотъемлемой частью инициированного Пакистаном соглашения. По его словам, премьер-министр Пакистана ранее четко заявлял об обязательствах США способствовать остановке войны по всем направлениям, включая ливанское.

Государственные медиа Ирана опубликовали 10-пунктный мирный план, чтобы прекратить войну между Ираном, США и Израилем. 6 апреля Иран передал его США через Пакистан, а в ночь на 8 апреля, объявляя о прекращении огня с Ираном, президент США Дональд Трамп назвал его рабочей основой для переговоров.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США еще до начала переговоров нарушили три пункта мирного предложения Ирана из десяти. Речь идет, по его словам, об ударах по Ливану, непризнании права Ирана на обогащение урана, а также нарушение воздушного пространства страны дроном.

«В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны», — считает он.

Вэнс назвал жалобы Галибафа «бессмысленными».

«Я, честно говоря, задумываюсь, насколько хорошо он понимает английский, ведь некоторые из речей, которые он сказал, откровенно не имели смысла в контексте тех переговоров, которые мы вели», — сказал вице-президент США журналистам.

Он подчеркнул, что прекращение обогащения урана является одним из требований президента США Дональда Трампа в Иран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 апреля произнес речь по поводу перемирия с Ираном. По его словам, прекращение огня не означает конец кампании, а Иран вступает в переговоры «слабее, чем когда-либо».

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана на дальнейшие переговоры в эту пятницу в Исламабад, где стороны должны обсудить окончательное соглашение об урегулировании конфликта.

Согласно пакистанским источникам, в Исламабаде уже начали подготовку для приема делегаций. Сообщается, что в переговорах могут принять участие представители Саудовской Аравии, Турции и Египта.

7 апреля Трамп заявил, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация и никогда не возродится". Уже около 1:30 8 апреля Трамп объявил, что США и Иран договорились на две недели прекратить огонь. За это время страны должны согласовать окончательное мирное соглашение.