Иран выпустил ракеты по Ираку, Сирии и Пакистану: все, что нужно знать

Корпус стражей исламской революции (КИР) Ирана атаковал баллистическими ракетами "антииранские" цели вблизи города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана, в Сирии, а также обстрелял Пакистан.

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Атака объектов США в иракском Эрбиле

Корпус стражей исламской революции, подразделение вооруженных сил Ирана, в понедельник, 15 января, запустил баллистические ракеты по тому, что он назвал "штаб-квартирой шпионов" в Эрбиле, на севере Ирака. Десять ракет упали вблизи консульства США, сообщили иракские источники.

“В ответ на недавние злостные действия сионистского режима относительно мученической смерти командиров КСИР и сопротивления, Корпус стражей исламской революции, с его благородством и интеллектом, обстреляв баллистическими ракетами одну из главных штаб-квартир израильского шпионского агентства “ Моссад ”, — говорится в заявлении группы, которое передало государственное информационное агентство Ирана.

"Эта штаб-квартира Моссада, — говорится в заявлении, ссылаясь на израильскую разведку, — работала для проведения шпионских операций и была центром планирования террористических атак в регионе, особенно против нашей любимой страны".

Иракские официальные лица отрицают, что здание имеет отношение к Моссаду.

По словам американских официальных лиц, никакие американские объекты не пострадали. Источник в иракских силах безопасности сообщил ABC News, что ни один военнослужащий коалиции или американских сил не погиб. Однако, по данным Регионального совета безопасности Курдистана, по меньшей мере четверо гражданских были убиты и шестеро ранены в результате атаки.

Иракское информационное агентство Rudaw сообщило, что 17 человек получили ранения, а самой молодой жертвой стал 11-месячный ребенок, который был убит за несколько дней до своего первого дня рождения.

Иракский политик Машан аль-Джабури написал в сообщении на платформе X (бывший Twitter), что известный курдский бизнесмен Пешрау Дизаи был среди тех, кто погиб от одной из упавших на "дворец" Дизаи ракет. Также сообщается, что в результате атаки погибли дочь Дизаи Жина, иностранная няня семьи, имя которой не называется, и знакомый Дизаи Карам Михаил.

ABC News сообщает, что силы коалиции также сбили три беспилотника вблизи аэропорта Эрбиля — это последний случай увеличения количества атак беспилотников в районе, где дислоцируются американские и другие международные силы. Воздушное движение в аэропорту приостановлено, подтвердили Rudaw.

В заявлении, осуждающем атаку в Эрбили, Государственный департамент США заявил, что удары были "безрассудными" и "подрывают стабильность Ирака".

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Губернатор иракских курдов Омед Хошнау заявил журналистам, что удары, нанесенные в понедельник, были "террористической атакой" и "бесчеловечным актом". "Эрбиль не испугается и не пошатнется", — сказал он.

Во вторник, 16 января, Ирак отозвал своего посла из Тегерана и вызвал временного поверенного в делах Ирана в Багдаде в связи с иранскими ударами, а Министерство иностранных дел Ирака объявило, что подаст жалобу против Ирана в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.

Баллистические ракеты по Сирии

КСИР также осуществил отдельную ракетную атаку, поразившую цели в Сирии, говорится в заявлении группировки, опубликованном в понедельник. Эта атака была направлена против тех, кто, как утверждается, причастен к взрыву в Кермане в начале этого месяца, в результате которого погибли по меньшей мере 94 человека, а также нападению на полицейский участок в городе Раск.

Сирийская гражданская оборона, волонтерская организация, известная как "Белые каски", сообщила, что удар был направлен на несуществующий медицинский центр, в результате чего двое гражданских получили незначительные ранения.

Обстрел Пакистана ракетами и дронами

Во вторник иранские государственные СМИ сообщили, что КСИР также нанес удар по двум базам боевиков в Пакистане, хотя позже эти сообщения были удалены. Пакистанские официальные лица сообщили Associated Press, что в результате ударов была повреждена мечеть, а Министерство иностранных дел Пакистана в своем заявлении сообщило, что в результате нападения погибли двое детей и еще трое получили ранения.

В заявлении также отмечается, что временный поверенный в делах Ирана был вызван в министерство в связи с "вопиющим нарушением суверенитета Пакистана" и что "ответственность за последствия будет возложена на Иран".

"Опасный прецедент, созданный Ираном, является дестабилизирующим и имеет взаимные последствия", — заявил высокопоставленный пакистанский чиновник по вопросам безопасности в среду, 17 января, в интервью агентству Associated Press.

Удары на этой неделе происходят на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после начала войны между Израилем и ХАМАСом, которая привела к конфликтам между союзниками каждой из сторон — в частности, между поддерживающими Израиль США и Ираном, который поддерживает ХАМАС.

Союзники Ирана в регионе, в частности, повстанцы-хуситы в Йемене, за последние месяцы совершили десятки нападений на корабли в стратегическом Красном море, следовавших в Израиль. На прошлой неделе США и Великобритания начали масштабную операцию возмездия против йеменских хуситов, которая, как некоторые опасаются, может перерасти в более широкую региональную войну.

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