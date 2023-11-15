Иран высказал свою позицию по поводу войны с Израилем на стороне ХАМАС — Reuters

В Иране не были предупреждены об атаке ХАМАСа на Израиль 7 октября.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи четко дал понять лидеру ХАМАСа Исмаилу Гании во время их встречи в Тегеране в начале ноября, что его страна не будет вступать в войну против Израиля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Ирана и ХАМАС, говоривших на условиях анонимности.

По словам собеседников агентства, Иран будет продолжать оказывать группировке ХАМАС, которую эта страна поддерживает давно, свою политическую и моральную помощь, но не будет вмешиваться напрямую.

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"Вы не предупредили нас о нападении на Израиль 7 октября, и мы не вступим в войну на вашей стороне", – сказал верховный лидер Ирана.

Верховный лидер Ирана во время упомянутых переговоров также оказывал давление на Ганию, чтобы он заставил замолчать тех деятелей в своей группировке, которые публично призвали Иран и его ливанского союзника "Хезболла" присоединиться к битве против Израиля на полную силу.

"Хезболла" так же как Иран была застигнута врасплох сокрушительным нападением ХАМАСа в прошлом месяце, в результате которого погибли 1200 израильтян. Три источника, близкие к ливанской группе, сообщили, что боевики этой группировки даже не были в боевой готовности в селах у границы с Израилем, их пришлось быстро вызвать.

Напомним, ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что Бейрут может постигнуть та же участь, что и Газу, если проиранская группировка "Хезболла", которая является союзником ХАМАСа, втянет Ливан в войну.

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