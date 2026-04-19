Иран высмеял призыв ЕС открыть Ормузский пролив

Ормузский пролив / © Associated Press

Иран жестко отреагировал на призыв главного дипломата ЕС Каи Каллас вновь открыть Ормузский пролив, высмеяв ссылки на международное право.

Об этом пишет Politico.

В воскресенье, 19 апреля, судоходство в стратегическом морском пути было полностью заблокировано после того, как иранские военные корабли обстреляли коммерческие суда. Тегеран отменил предыдущее решение о повторном открытии Ормузского пролива в ответ на военно-морскую блокаду США иранских портов, которая угрожает ударить по экспорту нефти.

Западные лидеры призвали иранский режим вновь открыть водный путь, по которому транспортируется около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Длительное закрытие приведет к росту мировых цен на нефть и повредит перспективам экономического роста в Европейском Союзе.

Ответ Ирана на призыв ЕС

Кая Каллас, руководитель внешней политики ЕС, написала на платформе X, что «в соответствии с международным правом, транзит через водные пути, такие как Ормузский пролив, должен оставаться открытым и свободным».

В ответ иранский режим пренебрежительно отверг этот призыв.

«Ах, это же „международное право“?! То, которое ЕС вытаскивает из нафталина, чтобы поучить других, одновременно молча одобряя американо-израильскую агрессивную войну и закрывая глаза на зверства, совершенные против иранцев?!» — написал в сети X представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакай.

В жестком ответе Бакай заявил, что «ни одна норма международного права не запрещает Ирану, как прибрежному государству, принимать необходимые меры для предотвращения использования Ормузского пролива с целью осуществления военной агрессии против Ирана».

Он добавил, что «безусловный транзит» через Ормузский пролив больше невозможен после того, как «агрессия США/Израиля привела к тому, что американские военные средства находятся в непосредственной близости от пролива».

Ранее несколько стран подписали совместную декларацию, в которой призывают к «безусловному, неограниченному и немедленному восстановлению Ормузского пролива», после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на прошлой неделе созвали международную встречу в Париже для обсуждения ситуации.

Переговоры США и Ирана

Мирные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном провалились после того, как переговорщики достигли кратковременного перемирия в начале этого месяца. Одним из самых сложных вопросов на переговорах является нежелание Тегерана отказаться от своей программы обогащения урана, что является главным приоритетом для Соединенных Штатов и Израиля.

«Трамп говорит, что Иран не может воспользоваться своими ядерными правами, но он не говорит, на каком основании. Кто он такой, чтобы лишать нацию ее прав?» — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан местным СМИ.

В воскресенье, 19 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что представители США намерены прибыть в Исламабад завтра вечером для переговоров с Ираном. При этом он пригрозил ударами по иранской энергетике в случае отказа Тегерана от «справедливой» сделки.

