Иран высмеял призыв ЕС открыть Ормузский пролив
Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакай заявил, что «безусловный транзит» через Ормузский пролив больше невозможен
Иран жестко отреагировал на призыв главного дипломата ЕС Каи Каллас вновь открыть Ормузский пролив, высмеяв ссылки на международное право.
Об этом пишет Politico.
В воскресенье, 19 апреля, судоходство в стратегическом морском пути было полностью заблокировано после того, как иранские военные корабли обстреляли коммерческие суда. Тегеран отменил предыдущее решение о повторном открытии Ормузского пролива в ответ на военно-морскую блокаду США иранских портов, которая угрожает ударить по экспорту нефти.
Западные лидеры призвали иранский режим вновь открыть водный путь, по которому транспортируется около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Длительное закрытие приведет к росту мировых цен на нефть и повредит перспективам экономического роста в Европейском Союзе.
Ответ Ирана на призыв ЕС
Кая Каллас, руководитель внешней политики ЕС, написала на платформе X, что «в соответствии с международным правом, транзит через водные пути, такие как Ормузский пролив, должен оставаться открытым и свободным».
В ответ иранский режим пренебрежительно отверг этот призыв.
«Ах, это же „международное право“?! То, которое ЕС вытаскивает из нафталина, чтобы поучить других, одновременно молча одобряя американо-израильскую агрессивную войну и закрывая глаза на зверства, совершенные против иранцев?!» — написал в сети X представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакай.
В жестком ответе Бакай заявил, что «ни одна норма международного права не запрещает Ирану, как прибрежному государству, принимать необходимые меры для предотвращения использования Ормузского пролива с целью осуществления военной агрессии против Ирана».
Он добавил, что «безусловный транзит» через Ормузский пролив больше невозможен после того, как «агрессия США/Израиля привела к тому, что американские военные средства находятся в непосредственной близости от пролива».
Ранее несколько стран подписали совместную декларацию, в которой призывают к «безусловному, неограниченному и немедленному восстановлению Ормузского пролива», после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на прошлой неделе созвали международную встречу в Париже для обсуждения ситуации.
Переговоры США и Ирана
Мирные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном провалились после того, как переговорщики достигли кратковременного перемирия в начале этого месяца. Одним из самых сложных вопросов на переговорах является нежелание Тегерана отказаться от своей программы обогащения урана, что является главным приоритетом для Соединенных Штатов и Израиля.
«Трамп говорит, что Иран не может воспользоваться своими ядерными правами, но он не говорит, на каком основании. Кто он такой, чтобы лишать нацию ее прав?» — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан местным СМИ.
В воскресенье, 19 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что представители США намерены прибыть в Исламабад завтра вечером для переговоров с Ираном. При этом он пригрозил ударами по иранской энергетике в случае отказа Тегерана от «справедливой» сделки.
