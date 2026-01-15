Иран закрыл для полетов часть своего неба

Флаг Ирана

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке Иран ограничил использование своего воздушного пространства для авиации, направляющейся со стороны Ирака, в то время как Великобритания объявила об эвакуации дипломатов из Тегерана.

Об этом сообщает POLITICO.

По данным издания, иранские власти ввели ограничения на использование воздушного пространства для рейсов, следующих со стороны Ирака. Решение принято на фоне роста рисков гражданской авиации и сообщений о возможной военной эскалации в регионе.

Закрытие неба рассматривается как превентивная мера безопасности. Ожидается, что оно может повлиять на маршруты международных авиакомпаний, использующих этот воздушный коридор для транзитных полетов.

В то же время Великобритания в среду приняла решение об эвакуации дипломатического персонала из Тегерана из-за ухудшения ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что США срочно выводят персонал из ключевых баз на Ближнем Востоке после угроз Тегерана нанести ответные удары.

Мы ранее информировали, что Китай не одобряет угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по режиму в Иране из-за жестокого подавления властями протестов.