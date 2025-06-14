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Иран запускает дроны и ракеты по Израилю: что известно
Из-за атаки Ирана ПВО в Израиле значительно перегружено, есть прилеты.
Поздно вечером 14 июня Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по Израилю. Местные сообщают о взрывах в районе Хайфы.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Израильский 13 канал ссылается на «начальные сообщения» о том, что иранские ракеты поразили северный прибрежный город Хайфа и соседний город Тамра.
«Иран и Израиль обмениваются ракетами и авиаударами, поскольку конфликт, унесший жизни десятков человек, обостряется и конца ему не видно», — говорится в сообщении Aljazeera.
По меньшей мере, 80 человек, в том числе 20 детей, погибли в Иране. В Израиле четыре жертвы. Сотни людей получили ранения по обе стороны в результате атак.
Как мы писали ранее, по данным Fox News, Израиль 14 июня нанес удар по иранской газовой инфраструктуре вблизи Бандар-Аббаса. По словам израильских чиновников, удар имел целью отправить сигнал чиновникам в Тегеране.
Kan News пишет, что Израиль намерен атаковать больше иранской инфраструктуры.
В свою очередь, иранские медиа сообщали, что в течение нескольких часов ожидаются удары по Израилю.
«Семьи министров израильского правительства были эвакуированы в секретные места», — сообщает Israeli Channel 13.
Израильский чиновник Kan News сообщил, что после Бушера страна атаковала еще одно иранское газовое месторождение.
«И национальная инфраструктура есть в списке», — добавил он.