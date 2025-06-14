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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Иран запускает дроны и ракеты по Израилю: что известно

Из-за атаки Ирана ПВО в Израиле значительно перегружено, есть прилеты.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Война Иран и Израиль

Война Иран и Израиль

Поздно вечером 14 июня Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по Израилю. Местные сообщают о взрывах в районе Хайфы.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Израильский 13 канал ссылается на «начальные сообщения» о том, что иранские ракеты поразили северный прибрежный город Хайфа и соседний город Тамра.

«Иран и Израиль обмениваются ракетами и авиаударами, поскольку конфликт, унесший жизни десятков человек, обостряется и конца ему не видно», — говорится в сообщении Aljazeera.

По меньшей мере, 80 человек, в том числе 20 детей, погибли в Иране. В Израиле четыре жертвы. Сотни людей получили ранения по обе стороны в результате атак.

Как мы писали ранее, по данным Fox News, Израиль 14 июня нанес удар по иранской газовой инфраструктуре вблизи Бандар-Аббаса. По словам израильских чиновников, удар имел целью отправить сигнал чиновникам в Тегеране.

Kan News пишет, что Израиль намерен атаковать больше иранской инфраструктуры.

В свою очередь, иранские медиа сообщали, что в течение нескольких часов ожидаются удары по Израилю.

«Семьи министров израильского правительства были эвакуированы в секретные места», — сообщает Israeli Channel 13.

Израильский чиновник Kan News сообщил, что после Бушера страна атаковала еще одно иранское газовое месторождение.

«И национальная инфраструктура есть в списке», — добавил он.

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Дата публикации
Количество просмотров
662
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