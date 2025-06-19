Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю: есть потерпевшие и значительные разрушения

Удар Ирана по Израилю. / © Associated Press

Реклама

Утром 19 июня Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю. "Несколько из них поразили" гражданские районы в четырех городах: Беэр-Шева, Тель-Авив, Рамат-Ган и Холон, нанеся значительные разрушения.

Об этом сообщают CNN и Sky News со ссылкой на израильские военные и местные медиа.

Отмечается, что последняя волна ракетных обстрелов Ирана поразила район вблизи Тель-Авива. Сообщается о значительных повреждениях нескольких зданий на одной из улиц в городе Рамат-Ган, что примерно в трех милях от центра Тель-Авива.

Реклама

По словам военных, произошло "несколько попаданий по гражданской инфраструктуре". В частности, баллистическая ракета ударила по больнице Сорока, на юге Израиля в городе Бер Шева.

Иранские государственные СМИ сообщают, что главными целями были штаб-квартира командования и разведки Армии обороны Израиля, расположенные рядом с медицинским учреждением.

Тем временем в Холоне в результате падения иранской баллистической ракеты ранены 16 человек, трое из них - в тяжелом состоянии.

Заметим, что утром в ЦАХАЛ заявили о запуске ракет с территории Ирана. По всему Израилю активизировались сирены.

Реклама

Как сообщали медиа, Израилю не хватает оборонительных ракет-перехватчиков. Речь идет о системах Arrow. Они играют немаловажную роль в противодействии баллистическим ракетам дальнего радиуса действия со стороны Ирана.

Напомним, за последние сутки Израиль совершил три волны ударов по Ирану. Страна задействовала десятки военных самолетов для ударов более чем по 60 целям в Тегеране и на западе Ирана, включая ракетные пусковые установки и объекты производства ракет.

Дата публикации 23:51, 18.06.25 Количество просмотров 9 Хакеры сломали систему государственного телевидения Ирана