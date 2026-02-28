Иран запустил ракеты по Израилю: подробности

Тель-Авив. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В субботу, 28 февраля, Иран запустил несколько ракет по Израилю. Это произошло спустя несколько часов после того, как США и Израиль атаковали несколько иранских городов.

Об этом заявила Армия обороны Израиля, пишет Sky News.

Израильские военные заявили, что обнаружили ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля.

«В настоящее время израильские ВВС перехватывают угрозы и наносят удары там, где это необходимо для их устранения. Оборона не герметична. Крайне важно, чтобы общественность следовала указаниям Командование тыла», — сообщил ЦАХАЛ.

Атака на Иран

В субботу, 28 февраля, Израиль приступил к атаке на Иран. Взрывы прогремели в столице Тегеран, а также в городах Кум, Хорремабади и Исфагани. Предварительно было поражено около 30 целей по всей стране.

В то же время Правительство Израиля объявило чрезвычайное положение из-за ожиданий ответных иранских действий. В частности, страна закрыла свое воздушное пространство.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. По его словам, целью ударов является свержение режима в стране. Деятельность Тегерана, подчеркнул он, напрямую угрожает «США, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам во всем мире».

