Иран заявил, что имеет новые "умные" дальнобойные ракеты: что это за оружие

Иранский флот получил крылатые ракеты Talaeiyeh. Они имеют дальность полета дальностью полета 1000 км.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова главы ВМС Ирана Шахрама Иране.

По словам Ирани, крылатая ракета является "умной" и может "изменять цели внутри миссии". Он также добавил, что арсенал ВМС пополнился новыми вертолетами и беспилотниками.

Хотя западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свои возможности, ракеты и беспилотники иранского производства являются ключевым элементом военной техники Тегерана.

Министерство обороны США сообщило в субботу, что беспилотник, запущенный из Ирана, поразил танкер-химовоз под флагом Либерии в Индийском океане. Этот инцидент свидетельствует о росте региональной напряженности и новом риске для судоходных путей после нападения ХАМАСа 7 октября на Израиль и последующих действиях Израиля в Газе.

Иран часто выступает донором террористических режимов и организаций, как на Ближнем Востоке, так и России.

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