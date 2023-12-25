Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Иран заявил, что имеет новые "умные" дальнобойные ракеты: что это за оружие

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
863
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Иран заявил, что имеет новые "умные" дальнобойные ракеты: что это за оружие

Ракетная система Talaeieh на церемонии открытия на военно-морской базе вблизи Индийского океана в южном иранском порту Конарак / Фото: Associated Press

Тегеран угрожает миру новыми видами оружия

Иранский флот получил крылатые ракеты Talaeiyeh. Они имеют дальность полета дальностью полета 1000 км.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова главы ВМС Ирана Шахрама Иране.

По словам Ирани, крылатая ракета является "умной" и может "изменять цели внутри миссии". Он также добавил, что арсенал ВМС пополнился новыми вертолетами и беспилотниками.

Хотя западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свои возможности, ракеты и беспилотники иранского производства являются ключевым элементом военной техники Тегерана.

Министерство обороны США сообщило в субботу, что беспилотник, запущенный из Ирана, поразил танкер-химовоз под флагом Либерии в Индийском океане. Этот инцидент свидетельствует о росте региональной напряженности и новом риске для судоходных путей после нападения ХАМАСа 7 октября на Израиль и последующих действиях Израиля в Газе.

Иран часто выступает донором террористических режимов и организаций, как на Ближнем Востоке, так и России.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
863
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация